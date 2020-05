Das Modell RADIK KLASIK - R ist ein Plattenheizkörper in der Ausführung KLASIK, der für einen schnellen Ersatz von Guss- oder Stahl-Gliederheizkörpern mit einem Anschlussabstand von 900 mm angepasst ist. Die Höhe H = 950 mm garantiert seine problemlose Montage an der Stelle eines alten Heizkörpers.



Der Plattenheizkörper RADIK KLASIK - R ermöglicht den seitlichen Anschluss links oder rechts an die Verteilung des Heizsystems und konstruktionsmäßig ist er für Heizsysteme mit Zwangs- oder Schwerkraftumlauf bestimmt. An der Rückseite sind jeweils obere und untere Laschen angeschweißt.

Konsole

Für die Befestigung an der Wand kann die Bohrkonsole Z-U290 in einem variablen Abstand von 25 bis zu 100 mm von der Wand verwendet werden.