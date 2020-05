Design und Wohlbefinden

Die Produktreihe Be-Line® von DELABIE verbindet Ästhetik mit Komfort.

Das innovative Design der Be-Line® Haltegriffe und Sitze lässt den medizinischen Aspekt, der barriere­freien Badezimmern oftmals anhängt, verschwinden und hinterlässt ein Gefühl des unbeschwerten Wohlfühlens und Wohlbefindens, sowohl außer Haus als auch in den eigenen vier Wänden.

Stützklappgriffe sehen in der Regel sehr stigmatisierend aus. Der diskrete Stützklappgriff Be-Line® hat klare Linien. Er integriert sich so auf natürliche Weise in seine Umgebung.

Be-Line® ist eine generationenübergreifende Produktreihe, die sich unabhängig von Alter und Autonomiegrad jedem Lebensabschnitt anpasst und eine gemeinsame Nutzung der Sanitärräume für alle angenehmer gestaltet.

Komfort für alle

Der Stützklappgriff Be-Line® verschreibt sich dem Design für Alle und passt sich allen Nutzern an.

In abgesenkter Position, mit seiner abgerundeten Form und seiner ergonomischen, flachen Vorderseite, die ein Verdrehen der Hand verhindert, stellt er eine wertvolle Unterstützung für Senioren und bewegungs­eingeschränkte Personen dar.

Mit seinem geringen Platzbedarf in hochgeklappter Position ist er perfekt für die gemeinsame Nutzung des Badezimmers oder der Dusche.

Der Stützklappgriff Be-Line® ist außerdem abnehmbar. Er kann durch eine Abdeckung für die Befestigungen ersetzt werden, was die Anzahl an Griffen in einer Einrichtung beschränkt, da sie nur bei Bedarf angebracht werden müssen. Dies ist beispielsweise in einem Hotel oder Krankenhaus, die jeweils nur von Zeit zu Zeit bewegungseingeschränkte Menschen beherbergen, der Fall.

Maximale Sicherheit

Wie alle DELABIE Produkte im Bereich Barriere­freiheit ist auch der Be-Line® Griff mit dem Sicherheitspaket ausgestattet: 10 Jahre Garantie, CE-Kennzeichnung und auf mehr als 200 kg getestet. Im öffentlichen Bereich ist das Nutzergewicht unbekannt. Die eingebauten Produkte müssen daher allen Umständen standhalten.

Erhältlich in zwei Oberflächen - pulverbeschichtet matt weiß oder anthrazit-metallic - gewährleistet Be-Line® eine visuell kontrastierende Gestaltung der Griffe zur Wand.

Die Haltegriffe Be-Line® integrieren sich perfekt in jeglichen Inneneinrichtungsstil.

Zur Ausführung in weiß

Zur Ausführung in anthrazit