Die aktuellen Ergebnisse des GFK-Konsumklimaindex sind so schlecht wie noch nie. Laut Studie glaubt ein Drittel der Deutschen, dass sich ihre finanzielle Situation in den nächsten 12 Monaten so sehr verschlechtert, dass sie auf Investitionen in große, langlebige Produkte verzichten. Der neue „normale“ Umgang mit privaten Investitionen wird also gekennzeichnet durch ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld und knappere Verbraucherbudgets. Für etablierte Handwerksbetriebe bedeutet dies: Es braucht für die Kundenakquise in investitionsschwachen Zeiten attraktive Dienstleistungen und Angebote .

interdomus Haustechnik verschafft seinen Gesellschaftern nun mit einem speziell für das Fachhandwerk entwickelten Garantiekonzept einen exklusiven Mehrwert: mit der 10 Jahre-Funktionsgarantie. Die Funktionsgarantie, die einzigartig in der Branche ist, bietet den Endkunden oder Anlagenbetreibern ergänzend zum neuen energiesparenden Wärmeerzeuger zusätzlich ein Mehr an Sicherheit. Denn ab 107,40 Euro inkl. Versicherungssteuer p.a. wird die Funktion neben der vom Hersteller eingeräumten Gewährleistung für 10 Jahre sichergestellt. Zusammen mit der Mannheimer Versicherung und der verbandseigenen CRONBANK AG stehen den Unternehmern zwei namhafte und zuverlässige Partner zur Seite. Darüber hinaus können die Kosten für die 10 Jahre-Funktionsgarantie in der Subvention des BAFA eingerechnet werden.

Mehr über die 10 Jahre-Funktionsgarantie und interdomus Haustechnik erfahren Sie hier.