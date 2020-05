VL-100E: Das dezentrale Wohnungslüftungsgerät VL-100E wurde aufgrund seines herausragenden Designs und der damit verbundenen guten Integration in Wohnräume mit dem iF design award ausgezeichnet. Abbildung: Mitsubishi Electric

Mit der Modellvielfalt seiner M-Serie Klimasysteme bietet Mitsubishi Electric eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten für kompakte und energieeffiziente Klimalösungen. Mit den Klimageräten der M-Serie lassen sich kleine bis mittlere Räume energiesparend kühlen oder heizen. Die Klimageräte der M-Serie bieten damit eine optimale Ergänzung zu Wärmepumpen. Die zukunftsweisenden Systeme können als Single- oder Multisplit-Lösungen in Wohnräumen, kleinen Büros oder Praxen installiert werden und überzeugen dort mit kompakten Abmessungen sowie einem ansprechenden Design. Durch zahlreiche Systemvarianten ist eine Vielzahl an Kombinationen möglich. So lassen sich Leistungsbandbreiten von 1,5 bis 18 kW abbilden.

In der Multi-Split-Anordnung können bis zu acht Innengeräte an ein Außengerät angeschlossen werden. Die Innengeräteauswahl reicht von Decken- über Kanaleinbau- bis hin zu Wand- und Truhenausführungen. Die Klimasysteme der M-Serie nutzen das Kältemittel R32. „Es bietet im Hinblick auf die Reduzierung der Kältemittelmengen und die Diskussion über neue Kältemittel eine sichere und praktikable Lösung für Anwendungen, in denen zuvor das Kältemittel R410A zum Einsatz kam“, erläutert dazu Dror Peled, General Manager Marketing bei Mitsubishi Electric, Living Environment Systems.

Exemplarisch steht hierfür ein Multi-Split-Inverter geregeltes Außengerät des Typs MXZ 3F54 zum Kühlen und Heizen für 2-3 Innengeräte. Auch die Wandgerätemodelle MSZ-LN und MSZ-AP bieten optimale Lösungen für die Raumklimatisierung. Das Wandgerät MSZ-LN zeichnet sich neben der Effizienz mit einem SEER von 10,3 durch hohen Komfort aus. Mit einem weiterentwickelten 3D i-see Sensor erkennt das Gerät in Echtzeit die Anwesenheit und Position von Menschen im Raum. Es misst dabei die Temperatur im direkten Umfeld der anwesenden Personen. Die intelligente Sensorik steuert zwei Ausblaslamellen so, dass sich die Personen auf Wunsch immer im kühlenden Luftstrom befinden oder von diesem indirekt umspült werden.

Ein weiteres Beispiel ist das Wandgerät MSZ-AP, das mit dem Red Dot Product Design Award ausgezeichnet wurde. Das prämierte Innengerät lässt sich aufgrund seiner kompakten Abmessungen in nahezu jede Umgebung integrieren – unabhängig von der Größe des Raumes. Mit dem Kältemittel R32 arbeitet es mit einem SCOP von bis 4,8 und einem SEER bis 8,6. Das Wandgerät MSZ-AP ist standardmäßig mit einem integrierten WiFi-Adapter ausgestattet. Damit kann neben der Steuerung des Gerätes mit einem Smartphone auch der Energieverbrauch in der Cloud-basierten Steuerung MELCloud dargestellt werden.

Besonders hervorzuheben ist das Truhengerät MFZ-KT25VG-E, das dank der Ausrichtung seiner Luftströmung im Kühl- und Heizbetrieb ein optimales Ergebnis und somit einen sehr hohen Komfort liefert. Im Heizbetrieb erfolgt eine gleichzeitige Verteilung der Luft nach unten und oben und sorgt so für eine gleichmäßige Temperatur im ganzen Raum. Im Kühlbetrieb erfolgt der Luftaustritt nur nach oben, wodurch eine äußerst effiziente Kühlung erzeugt wird. Drei mögliche Installationsarten – stehend, wandhängend oder verdeckt eingebaut – unterstreichen das hohe Maß an Flexibilität.

Das Produktportfolio für Klimakomfort-Anwendungen in Ein- und Zweifamilienhäusern bzw. Wohnungen wird durch zwei dezentrale Lossnay Wohnungslüftungsgeräte abgerundet. Zum einen steht mit dem VL-50 ein dezentrales Gerät für geringe Luftleistungen zur Verfügung. Beim VL-50 handelt es sich um eine klassische dezentrale Wohnraumlüftung. Mit einem Luftvolumenstrom von 15 bis 54 m³/h eignet sich das Produkt auch für kleinste Räume mit ihren besonderen Anforderungen. Bis zu 85% Wärme lassen sich dank einer innovativen Luftführung zurückgewinnen. Das spart im Vergleich zur konventionellen Fensterlüftung deutlich Heizenergie ein. Ein besonderer Vorteil ist die Flexibilität in der Installation. Sowohl horizontal als auch vertikal ist die Montage besonders raumsparend realisierbar.

Zum anderen steht mit dem VL-100 eine doppelt so leistungsstarke Variante zur Verfügung. Das dezentrale Wohnungslüftungsgerät wurde aufgrund seines ungewöhnlichen Designs und der damit verbundenen guten Integration in Wohnräume mit dem iF design award ausgezeichnet. Mit einem Luftvolumenstrom bis zu 105 m³/h eignet sich das Gerät auch für große Räume. Für den Anschluss sind lediglich zwei Kernbohrungen mit geringem Durchmesser und die Stromzufuhr erforderlich. Dadurch ist das VL-100 für die nachträgliche Installation in der Bestandssanierung geeignet.

Damit sich Fachpartner über die aktuellen Neuheiten des Unternehmens informieren können, bietet Mitsubishi Electric einen digitalen Messestand auf seiner Website httpwww.ecodan.de/SHK an.