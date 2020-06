Die Duschkabinenserie LIGA gilt als Alleskönner bei Kermi und punktet mit ihrer Variabilität. Mit vielen verschiedenen Serienmodellen und Türeinstiegsvarianten für nahezu jeden Badezimmergrundriss. Kermi bietet nun bei den LIGA Pendeltüren eine neue Wahlmöglichkeit. Das Festfeld, das zum Beispiel für den notwendigen Abstand zum angrenzenden Waschtisch sorgt, kann sowohl auf der Türgelenkseite als auch, ganz neu, auf der Türverschlussseite sein. Dadurch kann die Türöffnung optimal an die Raumsituation angepasst werden. So kann zum Beispiel die Tür geöffnet werden hin zum angrenzenden Waschtisch, so dass man nach der Dusche bequem auf die dort bereitliegenden Utensilien zugreifen kann. Oder die Pendeltür öffnet hin zum Badheizkörper, auf dem das Handtuch zum Abtrocknen nach der Dusche hängt. Entschieden werden kann aufgrund des Badezimmergrundrisses, nach persönlichen Vorlieben oder was man einfach am praktischsten empfindet.

Egal wie man sich entscheidet, die LIGA Pendeltür macht immer eine hervorragende Figur. Mit 5 mm starkem Einscheibensicherheitsglas, Profilen aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und Griffen und Gelenken aus hochwertigem Metall.

Durch den zuverlässigen Hebe-Senk-Mechanismus im Profilgelenk lässt sich die Pendeltür ganz geschmeidig sowohl nach außen als auch nach innen öffnen. Die Stabilisierung am Festfeld ist inklusive und sorgt für die nötige Stabilität.

Die LIGA Pendeltür ist eine clevere Lösung, mit der man jetzt „den Luxus" der Wahl der Festfeldanordnung hat.