Elegantes Design, cleverere Technik – mit der neuen Ausführung CleanLine80 vergrößert Geberit das Angebot für bodenebene Duschen. Sie verfügt über ein in sich geschlossenes, massives Rinnenprofil. Das Besondere ist zudem die Auswahl unterschiedlicher Oberflächen und Farbvarianten: In den Ausführungen schwarzchrom, champagner und Edelstahl bietet sie stilvolles Design für die edle Badgestaltung. Die durchdachte Konstruktion erleichtert die Installation und vereinfacht Einbau und Abdichtung.

Eine bodenebene Dusche ist aus dem modernen Bad nicht mehr wegzudenken – egal ob im Wohnungsbau, im Hotel oder in öffentlichen Duschräumen. Die neue Duschrinne Geberit CleanLine80 bietet bei der Gestaltung besonders viel Freiheit: Sie ist in drei Oberflächenvarianten verfügbar und lässt sich wie die anderen CleanLine Modelle auf die gewünschte Länge zuschneiden. Individuelle Kundenwünsche fürs Bad lassen sich so spielend realisieren – passend zum gewählten Einrichtungsstil.

Duschrinne in unterschiedlichen Farben und Oberflächen

Mit der CleanLine80 präsentiert Geberit 2020 eine neue Ausführung der bewährten Duschrinne CleanLine: Als erste im Sortiment besticht sie durch ein in sich geschlossenes, massives Rinnenprofil und ist mit der easy-to-clean-Beschichtung versehen. Das Profil ist aus Vollmaterial gepresst und dadurch besonders hochwertig. Die Duschrinne ist in den Längen 90 und 130 Zentimeter erhältlich und kann beim Einbau flexibel an die gewünschte Größe angepasst werden – edles Design für jeden Duschbereich.

Drei Farbvarianten stehen zur Wahl: schwarzchrom, champagner und ganz klassisch Edelstahl. So kann die CleanLine80 – den individuellen Gestaltungswünschen bei der Badplanung entsprechend – sowohl passend zur Fliesenoptik als auch zur Material- und Farbwahl der Armaturen passend eingesetzt werden.

Vereinfachte Schnittstelle, sichere Abdichtung

Geberit CleanLine erleichtert die Arbeit der SHK-Fachhandwerker und vereinfacht die Schnittstelle zwischen Installateur und Fliesenleger. Durch unterschiedlich hohe Grundkörper lassen sich auch bei der Modernisierung und Renovierung flache Bodenaufbauten realisieren. Bautoleranzen können problemlos ausgeglichen werden, wobei der Ausgleich direkt beim Einfliesen der Duschrinne erfolgt, die wie eine Fliese verlegt werden kann. Eine der größten Herausforderungen bei bodenebenen Duschen ist die dauerhaft sichere Abdichtung. Geberit bietet mit der Duschrinne CleanLine eine einfache und effiziente Lösung: Ein werkseitig vormontiertes Dichtvlies ermöglicht eine fehlerfreie und sichere Abdichtung der Duschrinne. Der Fliesenleger arbeitet das Dichtvlies dafür fachgerecht in die Verbundabdichtung des Duschbodens ein. Die CleanLine Duschrinnen erfüllen damit die Anforderungen der Abdichtungsnorm DIN 18534.

Leichte Reinigung dank integriertem Haarsieb

Durch den bodenebenen Einbau schließt die CleanLine80 bündig mit den Fliesen ab und fügt sich nahtlos in das Gesamtbild des Bads ein. Das garantiert volle Bewegungsfreiheit in der Dusche und ermöglicht außerdem eine einfache und schnelle Reinigung: Die Oberfläche der Duschrinne wird bequem zusammen mit dem Fliesenboden der Dusche gewischt. Der integrierte Kammeinsatz fängt Haare und groben Schmutz zuverlässig auf. Besonders praktisch: Er lässt sich mit nur einem Handgriff entfernen und so mühelos säubern.