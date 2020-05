Ein besonderes Gefühl von Frische und Sauberkeit bei der WC-Nutzung vereint mit Komfort und Design auf höchstem Niveau – das zeichnet die Dusch-WCs der Serie Geberit AquaClean aus. Mit den Modellen Tuma, Sela und Mera verwandelt sich jeder Sanitärbereich in eine hochwertige, individuelle Wohlfühlzone.

Ein Dusch-WC ist immer ein Highlight: Ganz gleich, ob in der Privatwohnung, im Hotel, im Restaurant, im Büro oder beispielsweise im VIP-Bereich der Flughafen-Lounge – die Komforttoilette mit der angenehmen Wasserreinigung für den Intimbereich macht jedes stille Örtchen zu etwas ganz Besonderem. Mit dem Einbau eines Dusch-WCs bieten Installateure und Planer ihren Kunden einen hohen Mehrwert, der lange nachwirkt. Denn Form, Funktion und Materialität von Geberit AquaClean hinterlassen einen bleibenden Eindruck.

Natürliche Intimhygiene mit Niveau

Die Modelle Geberit AquaClean Tuma, Sela und Mera vereinen die Funktionen einer Toilette mit der Reinigungsmöglichkeit eines Bidets. Per Knopfdruck fährt ein Duscharm aus und reinigt den Intimbereich mit einem warmen, sanften Wasserstrahl. Das sorgt für ein angenehmes Gefühl von Sauberkeit und ist eine Wohltat für die Haut. Während diese Form der Intimhygiene im asiatischen und arabischen Raum üblich ist, können SHK-Fachhandwerker hierzulande mit einem Dusch-WC bei ihren Kunden nachhaltig punkten – und das bei Neubau und Modernisierung. Ob im Wohnungsbau oder im Objektbereich: Geberit AquaClean verwandelt jeden Sanitärraum in eine stilvolle Wohlfühlzone.

Design und Komfort für jeden Anspruch

Bemerkenswerten Komfort und das besondere Erlebnis bieten die drei Dusch-WCs AquaClean Tuma, Sela und Mera von Geberit. Das elegante und schlichte Design der verschiedenen Modelle stammt aus der Feder von Christoph Behling, bekannt als Chefdesigner des Schweizer Uhrenherstellers TAG Heuer. Die Dusch-WCs unterscheiden sich vorwiegend in Design und Funktionsumfang und können so optimal zum gewünschten Projekt ausgewählt werden. Voraussetzung ist lediglich ein Stromanschluss in der Nähe des WCs.

Das Herzstück aller Modelle ist die WhirlSpray-Duschtechnologie, die den Intimbereich behutsam und dennoch sorgfältig reinigt. Besonders angenehm ist die Oszillationsfunktion, bei der sich der Duscharm sanft vor- und zurückbewegt. Die Stärke des Duschstrahls ist in fünf Stufen individuell regulierbar. Zudem zeichnen sich alle Varianten durch eine SoftClosing-Funktion von WC-Sitz und -Deckel sowie eine spülrandlose WC-Keramik aus, die besonders reinigungsfreundlich ist. Ein Entkalkungsprogramm erinnert automatisch an das nächste Wartungsintervall und reinigt alle wasserführenden Teile.

Installation leicht gemacht

Alle Geberit AquaClean Komplettanlagen lassen sich dank der durchdachten Verpackung von nur einem Installateur montieren. Mithilfe der integrierten Montagehilfe kann der Installateur die Dusch-WCs ohne großen Aufwand in die gewünschte Position bringen. Jedes Dusch-WC der Marke Geberit verfügt über eine integrierte Trennung vom Trinkwassersystem und erfüllt damit die DIN EN 1717 und DIN EN 13077 vollumfänglich. Zudem stellen Geberit Standardanschlussmaße sicher, dass die Dusch-WCs mit allen Geberit Montageelementen für WCs, mit den Geberit Monolith Sanitärmodulen für Wand-WC und der Geberit AquaClean Designplatte kompatibel sind.

Das Einsteiger-Modell

Geberit AquaClean Tuma ist kompakt gestaltet und eignet sich aufgrund seiner geringen Bautiefe von nur 55,3 Zentimetern besonders gut für kleine Bäder. Es bietet alle Grundfunktionen eines Dusch-WCs und ist als Classic- oder Comfort-Ausführung erhältlich. Die Comfort-Ausführung punktet mit einer zusätzlichen Ladydusche, einer Geruchsabsaugung, einem Warmluftföhn sowie einer Sitzheizung. Ab April 2020 gibt es neben dem wandhängenden AquaClean Tuma auch eine bodenstehende Ausführung zur wandbündigen Montage. In Kombination mit dem Sanitärmodul Monolith lassen sich vorhandene bodenstehende Toiletten mit Aufputz-Spülkasten einfach durch das neue Modell austauschen. Standardmäßig verfügt das AquaClean Tuma als Komplettanlage über eine spülrandlose WC-Keramik, die eine perfekte Hygiene gewährleistet und einfach zu reinigen ist. AquaClean Tuma ist zusätzlich auch als Aufsatzvariante erhältlich, die auf die meisten handelsüblichen WC-Keramiken passt. Sie ersetzt den bestehenden WC-Sitz und -Deckel und bietet Nutzern die wichtigsten Komfortfunktionen eines Dusch-WCs – eine Alternative, wenn der Einbau einer Komplettanlage nicht gewünscht wird.

Für den gehobenen Anspruch

Das AquaClean Sela ist das neueste Dusch-WC aus dem Hause Geberit. Es überzeugt mit einer separaten Ladydusche, die in den Duscharm integriert und bis zum Gebrauch hygienisch geschützt ist. Eine Benutzererkennung und ein Orientierungslicht, das auch in der Nacht sicher den Weg zum WC weist und in unterschiedlichen Farben eingestellt werden kann, machen die Komforttoilette zu einem persönlichen und sicheren stillen Örtchen. Die spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnologie garantiert eine sehr gründliche und äußerst leise Ausspülung. Die hochwertige Keramik lässt sich dank der KeraTect Spezialglasur einfach und effizient sauber halten. Zudem können Sitz und Deckel durch die QuickRelease-Funktion mit nur einem Handgriff zur schnellen Reinigung abgenommen werden.

Komfort der Luxusklasse

Noch mehr Annehmlichkeiten bietet das Premium-Modell Geberit AquaClean Mera. In der Classic-Variante verfügt es neben den Grundfunktionen standardmäßig über eine sanft reinigende Ladydusche, einen Warmluftföhn mit regulierbarer Temperatur und eine Geruchsabsaugung. Ebenso wie AquaClean Sela ist Mera mit einer spülrandlosen WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnologie ausgestattet. Bei der Comfort-Variante öffnet und schließt sich der WC-Deckel dank Nahbereichserkennung berührungslos, sobald sich der Nutzer dem WC nähert und wieder entfernt. Darüber hinaus punktet die Comfort-Ausstattung mit einer Sitzheizung und einem LED-Licht zur nächtlichen Orientierung, das in sieben verschiedenen Farben eingestellt werden kann.

Einfache Bedienung

Intuitiv lassen sich sämtliche Komfortfunktionen bei den Modellen AquaClean Tuma Comfort, Mera Classic und Comfort sowie Sela über eine Fernbedienung steuern. Es können vier individuelle Nutzerprofile gespeichert und auf Knopfdruck abgerufen werden. Die perfekte Ergänzung, beispielsweise für die Ausstattung in Hotels oder Business-Lounges, ist das elegante Wandbedienpanel. Es wird neben dem WC kabellos an der Wand fixiert und kann nicht verlegt werden. Das Wandbedienpanel stellt die wichtigsten Funktionen übersichtlich dar, sodass der Nutzer diese einfach und intuitiv auswählen kann. Die Funktionen des AquaClean Tuma Classic werden über das Bedienfeld direkt am WC angewählt. Alle AquaClean Modelle lassen sich darüber hinaus mit der Geberit App auf dem privaten Smartphone bedienen.

Komfort und Frische bieten alle Dusch-WCs von Geberit. Für das Mehr an Luxus auf dem WC stellt sich also lediglich die Frage, welches Modell die Ansprüche von SHK-Kunden, Bauherren und Modernisierern am besten bedient.