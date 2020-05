Wir sind bei Ihnen – mit Sicherheit

Technisch innovative Lösungen helfen bei einer verantwortungsvollen Lockerung der mit der Corona-Pandemie verbundenen Beschränkungen.



Mit der Koralle SW100 ist jetzt eine neue Serie von mobilen Glasschutzwänden am Markt, die nicht nur für sicheren Infektionsschutz sorgt, sondern auch ästhetischen Ansprüchen gerecht wird.



Einscheiben-Sicherheitsglas mit eleganten Aluminiumprofilen verleiht allen Arbeits- sowie Kundenkontaktbereichen eine hochwertige Optik und sorgt für eine helle, offene Atmosphäre.

Die in unterschiedlichen Größen erhältlichen Glasschutzwände Koralle SW100 des mehrfach für sein Design ausgezeichneten Markenherstellers helfen dabei, die Arbeits- und Geschäftswelt mit hygienischen Schutzmaßnahmen den neuen Anforderungen anzupassen.

-> PDF Download



Sicherheit durch Hygieneschutz



Mit mobilen Glasschutzwänden von Koralle können Mitarbeiter und Kunden in Büros, Behörden, Schalter-, Empfangs- und Kassenbereichen, Arztpraxen und Apotheken sowie in Restaurants wirkungsvoll und ästhetisch vor Tröpfcheninfektionen geschützt werden. Anders als transparente Kunststoffe wie Acrylglas, die auf Desinfektionsmittel sehr empfindlich reagieren, Risse bekommen und so die hygienischen Mindeststandards nicht mehr einhalten können, ist Echtglas dagegen durch seine glatte, porenfreie Oberfläche chemisch beständig, lässt sich so problemlos hygienisch sauber halten und verhindert die Fortpflanzung von Viren und Bakterien.



Zuverlässiger Schutz für zahlreiche Anwendungen



Die TABLE-Serie der Koralle SW100 hat eine Standardhöhe von 700 mm und ist in den Breiten 700, 900 und 1100 mm erhältlich. Alle Profile sind in hochglänzendem Silber ausgeführt, die stabilen Standfüße in kontrastierendem Graphit Metallic mit Kantenschutz sorgen für einen sicheren Stand der 6 mm starken Glasfläche.



Eine 100 mm hohe Durchreiche gestattet den Austausch von Dokumenten, Waren und Geld. Da auch mehrere Glasschutzwände nebeneinander positioniert werden können, ergeben sich zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.



Wir sagen Danke und sind weiter für Sie da!

Seit Anfang März schränkt das Coronavirus unser berufliches und persönliches Leben sehr stark ein. Diese völlig neue Situation stellt uns alle vor die größten Herausforderungen der letzten Jahre. Trotz dieser Geschehnisse gelingt es uns gemeinsam, unsere Liefer- und Prozessketten sehr gut aufrecht zu erhalten und für Mitarbeiter und Kunden da zu sein. Darauf sind wir sehr stolz.



Für unser gesamtes Sortiment können wir sagen: Wir sind termingerecht voll lieferfähig.



Für das große Engagement, die enorme Flexibilität und Anpassungsfähigkeit möchten wir uns bei unseren Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern herzlich bedanken. Es zeigt sich, was gute partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit bedeutet.



Auch weiterhin stehen wir Ihnen mit allen bekannten Ansprechpartnern im Innen- und Außendienst zur Verfügung. Gern helfen wir Ihnen weiter. Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich und Ihre Mitmenschen auf.