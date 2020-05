Stolze 30.600 Euro hat die Gerhard Rosenberg Stiftung an insgesamt 34 heimische Kinderbetreuungseinrichtungen gespendet. Die Auswahl der Kindergärten, Familienzentren und Grundschulen erfolgte durch die Mitarbeiter des Attendorner Unternehmens aquatherm: Sie hatten die Möglichkeit, die Einrichtung, in der ihre Kinder betreut werden, vorzuschlagen und damit den Erziehern einen Dank auszusprechen.

Die Stiftung, die von aquatherm Gründer Gerhard Rosenberg ins Leben gerufen wurde, unterstützt seit ihrer Gründung im Jahr 2008 nicht nur Hilfsprojekte in aller Welt, sondern hat ihren Schwerpunkt u.a. in der Förderung der Kinder- und Jugendhilfe in der Region. Die Gelder – insgesamt bislang ca. 500.000 Euro - kommen hauptsächlich Empfängern in der näheren Umgebung der drei deutschen Standorte der aquatherm Unternehmensgruppe in Attendorn, Ennest und Radeberg zugute.

Zum zweiten Mal nach 2016 erfolgte nun die Unterstützung der Kinderbetreuungseinrichtungen. „Gerade in der jetzigen Zeit, in der die Einrichtungen aufgrund des Corona-Virus eingeschränkt arbeiten, wird deutlich, wie wertvoll ihre Arbeit ist: Nun wird uns richtig bewusst, in welch vorbildlicher und engagierter Weise sich die Erzieher um den Nachwuchs der aquatherm Mitarbeiter gekümmert haben, während ihre Eltern arbeiten gingen, und dies auch hoffentlich in naher Zukunft wieder tun können“, erklärt Gerhard Rosenberg. „Mit der Spende wollen wir dieses besondere Engagement anerkennen.“

Folgende Einrichtungen erhielten jeweils einen Betrag von 900 Euro:

Betreuung der Raphael Grundschule Reiste (Eslohe)

Caritas Aufwind Kindergarten (Attendorn)

CJD Kindergarten Villa Kunterbunt (Attendorn)

DRK Kindergarten Regenbogenland (Ennest)

DRK Kindergarten Biekhofen

DRK Kindertagesstätte Max und Moritz (Radeberg)

DRK Kindertagesstätte Sternenland (Attendorn)

Elternverein Ostentrop-Schönholthausen

Evangelisches Familienzentrum Mittendrin (Plettenberg)

Familienzentrum Kreuztal Mitte - Dreslers Park (Kreuztal)

Familienzentrum Panama (Finnentrop)

Familienzentrum St. Severinus Wenden

Familienzentrum und Kindergarten Pusteblume (Attendorn)

Integratives Kinderhaus Alex Wedding (Radeberg)

Kath. Kindergarten St. Barbara (Lennestadt)

Kath. Kindergarten St. Josef (Heggen)

Kath. Kindertageseinrichtung St. Augustinus (Attendorn)

Kindergarten St. Cyriakus (Olpe)

Kindergarten Elternverein Finnentrop

Kindergarten Helden

Kindergarten Rappelkiste (Attendorn)

Kindergarten Sankt Lambertus (Oberhundem)

Kindergarten Schatzkiste (Eckartshausen)

Kindergarten Zauberwald (Langenei)

Kindertagesstätte Sonnenschein (Wachau - Leppersdorf)

Kindergarten und Familienzentrum St. Martin (Attendorn)

Kirchhundemer Grundschule am Kreuzberg Offener Ganztag

Kita Am Sandberg (Radeberg)

Kita Spatzenland (Radeberg)

Leubener kleine Welle (Dresden)

Martin Luther Kindergarten (Attendorn)

Rappelkiste Bremke

Schule von acht bis eins - Gräfin-Sayn-Verbundgrundschule (Drolshagen)

St. Clemens Kindergarten (Drolshagen)

Über die Gerhard Rosenberg Stiftung:

Die Gerhard Rosenberg Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts. Sie wurde im Dezember 2008 von Gerhard und Anne Rosenberg ins Leben gerufen und verfügt aktuell über einen Stiftungsstock von 3 Millionen Euro. Die gemeinnützige Stiftung hat sich folgenden Zwecken verpflichtet: Die Förderung der Jugend- und Altenhilfe, die Förderung der Volks- und Berufsbildung, die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke, die Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie die Förderung des Sports. Die Gelder kommen hauptsächlich Vereinen und Institutionen in der näheren Umgebung von Attendorn, Ennest und Radeberg, den deutschen Standorten der aquatherm-Unternehmensgruppe, zugute. Zu den Empfängern zählen beispielsweise die Attendorner Tafel, die Werthmann-Werkstätten in Attendorn und das St.-Elisabeth-Hospiz in Altenhundem. Weitere Informationen zur Gerhard Rosenberg Stiftung gibt es unter gerhard-rosenberg-stiftung.de/.