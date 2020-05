Im Zuge einer einzigartigen Rabatt-Aktion gewährt der Raumklimaspezialist Zehnder einen großzügigen Preisnachlass auf den beliebten Enthalpietauscher für Zehnder Komfort-Lüftungsgeräte. Verbrauchern, die bis Ende Mai 2020 einen Enthalpietauscher für Zehnder Komfort-Lüftungsgeräte erwerben, erstattet Zehnder 120 Euro des Kaufpreises zurück. Dazu bestellen Verbraucher lediglich den Enthalpietauscher bei einem Fachhandwerker ihrer Wahl , lassen ihn einbauen und reichen anschließend die Kaufrechnung unter www.zehnder-systems.de/enthalpie-aktion ein. Der innovative Zehnder Enthalpietauscher mit patentierter Polymer-Membran ermöglicht die effiziente, energiesparende und hygienische Nutzung der in der Abluft enthaltenen Energie. Bis zu 86 % der Wärme und bis zu 73 % der Feuchte können so aus der verbrauchten Luft zurückgewonnen werden. Der Zehnder Enthalpietauscher ist bestens für die Nachrüstung in bereits installierten Komfort-Lüftungsgeräte geeignet.

Verbraucher sparen ab sofort beim Erwerb eines Zehnder Enthalpietauschers bares Geld und profitieren gleichzeitig von allen Vorteilen einer effizienten Wärme- und Feuchterückgewinnung. Möglich wird dies durch eine einzigartige Rabatt-Aktion des Raumklimaspezialisten: Wer die Kaufrechnung seines zwischen Januar und Mai 2020 erworbenen Enthalpietauschers für Zehnder Komfort-Lüftungsgeräte bis Ende Juni diesen Jahres unter www.zehnder-systems.de/enthalpie-aktion hochlädt, dem schreibt Zehnder einen Betrag von 120 € auf sein Konto gut. Zur Bestellung und Installation des Enthalpietauschers sollten sich Verbraucher an den Fachhandwerker ihres Vertrauens wenden.

Ausgestattet mit einem innovativen Zehnder Enthalpietauscher mit patentierter Polymer-Membran ermöglichen Komfort-Lüftungsgeräte von Zehnder eine effiziente, nachhaltige und hygienische Nutzung der in der Abluft enthaltenen Energie. Sie arbeiten dabei nicht nur besonders energieeffizient, sondern verhindern außerdem zu trockene Raumluft im Winter sowie zu feuchte Raumluft im Sommer und bieten damit das ganze Jahr über beste Luftqualität. Mithilfe des Enthalpietauschers können bis zu 86 % der Wärme und bis zu 73 % der Feuchte aus der verbrauchten Luft zurückgewonnen werden. Das wirkt sich positiv auf Gesundheit und Wohlbefinden der Bewohner aus. Denn trockene Luft kann für gereizte Schleimhäute und ausgetrocknete Haut sorgen, wohingegen zu feuchte Luft klamme Kleidung oder gar Schimmelbefall verursachen kann. Für maximale Hygiene bei der Wärme- und Feuchteübertragung sorgt die patentierte Polymer-Membran des Enthalpietauschers, welche die Übertragung von Gerüchen, Sporen und Bakterien verhindert. Zudem lässt sich der Enthalpietauscher einfach mit Wasser reinigen. Und auch Haushalte, in welchen bereits ein Zehnder Komfort-Lüftungssystem für frische Luft sorgt, können von den zusätzlichen Vorteilen profitieren, denn der Zehnder Enthalpietauscher lässt sich ganz einfach nachrüsten.