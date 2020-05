In der Online-Akademie bietet Pentair Jung Pumpen 30- bis 60-minütige kostenlose Online-Seminare an. Diese sind vom Bildungsportal des Fachverbandes Sanitär Heizung Klima NRW anerkannt und gelten für die Erlangung des SHK-Expert-Zertifikates. In dieser Woche steht thematisch das Krisenmanagement im Vordergrund. Einfach auf den Link klicken und kostenlos von den hochwertigen Beiträgen profitieren.

Folgende Webinare stehen diese Woche zur Auswahl:

12. Mai 2020 9:00-10:00 Uhr: www.jung-pumpen-onlineakademie.de/w/363556



13. Mai 2020 9:00-10:00 Uhr: www.jung-pumpen-onlineakademie.de/w/363564



14. Mai 2020 9:00-10:00 Uhr: www.jung-pumpen-onlineakademie.de/w/363572



Alle Webinare im Überblick: www.jung-pumpen-onlineakademie.de/webinars/