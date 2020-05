Mit viel Herzblut und Engagement produziert Doris Paulus mit Ihrem Team den Podcast „Goldgrube Lager“. Seit Ende 2019 erscheint jeden Monat eine neue Folge – rund 8.000 Abonnenten hören gerne zu.

„Wir haben uns für dieses Format entschieden, weil ein Podcast unglaublich authentisch ist. Wir reden in lockerer Runde miteinander und teilweise mit Kunden über die Herausforderungen, Erfahrungen, Probleme und auch Absurditäten des Arbeitsalltags in Handwerksbetrieben“, erklärt Doris Paulus, Geschäftsführerin der Paulus-Lager GmbH® das zeitgemäße Angebot.

Jede Podcast-Folge hat ein Oberthema. Grundsätzlich dreht sich alles um Lagerorganisation in Bauhandwerksbetrieben. Die Folgen sind knackig, locker produziert und dauern zwischen 7 und 15 Minuten. Zielgruppe sind Inhaber oder Projektleiter von Bauhandwerksbetrieben.

Der Podcast kann bei iTunes mit dem Namen „Goldgrube Lager“ kostenlos abonniert werden.

Über Paulus-Lager

Laut Doris Paulus, Dipl.-Ing. Architektur, sorgt eine stimmige Lagerorganisation für hohe Kostensenkung und bessere Arbeitsmotivation der Mitarbeiter. Zudem schafft man durch den Aufbau von Strukturen mehr Platz. Gleichzeitig wird Dank der Vereinfachung und Verlagerung von Arbeitsvorgängen der Inhaber entlastet. Die Diplom-Ingenieurin optimiert seit 17 Jahren Lager in Bauhandwerksbetrieben. Doris Paulus geht in die Betriebe, analysiert die Situation und entwickelt ein Konzept mit Investitionsvorschlag für das optimale Lager. „Wir sind ein etwas anderes Beratungsunternehmen. Denn wir kommen alle aus der Werkstatt und haben selbst durchlitten, was unsere Kunden täglich erleben. Wir lösen diese Situationen gerne auf, so dass es wieder Freude bei der Arbeit gibt“, erklärt Paulus.