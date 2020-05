Bei viel Publikumsverkehr in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen besteht – nach Meinung diverser Experten – ein erhöhtes Übertragungsrisiko für Viren, Bakterien und multiresistente Erreger. Potentielle Keimträger sollen dabei vor allem Gegenstände sein, die regelmäßig berührt werden. Genau hier setzt FSB mit dem Modell FSB 1155 an: Dank einem Design in ergonomisch gestalteter Winkelform kann der Türdrücker mit der Hand sowie mit dem Ellenbogen betätigt werden. So kann effektiv eine Senkung des Infektionsrisikos in allen Anwendungsbereichen erzielt werden.



Bereits Ende der 80er Jahre entwickelte der Premium-Hersteller für Tür- und Fensterbeschläge, der konsequent in Deutschland produziert, gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut einen Entwurf, der heute aktueller ist denn je. Die Form des FSB 1155 beruht auf Ergebnissen wissenschaftlicher Analysen zur Gestaltung eines Türdrückers. Mittels einer innovativen Winkelform lassen sich Türen ganz bequem öffnen und schließen, ohne dass eine Berührung mit der Hand stattfinden muss. Stattdessen wird der Ellenbogen optimal und sicher zwischen Türdrücker und Türblatt positioniert. Die Links-Rechts-Ausrichtung des Griffs bietet bei Ellenbogenbetätigung einen festen Halt. In ihrer dreieckigen Ausrichtung greift die Formgebung beim Öffnen und Schließen ideal natürliche Bewegungsabläufe des Benutzers auf und ermöglicht eine organische Nutzung. Dies bietet den zusätzlichen Vorteil, dass Türen auch bequem geöffnet werden können, wenn die Hände für das Tragen von Gegenständen genutzt werden.

mehr