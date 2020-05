Seit Jahren heimst Badspezialist Bette mit seinen Badewannen die weltweit angesehensten Designpreise ein, jüngst wurde beispielsweise die BettePond Silhouette mit dem „Best of Best“, der höchsten Auszeichnung der Iconic Awards prämiert. Das Erfolgsgeheimnis des inhabergeführten Familienunternehmens ist ein ausgeklügeltes Designmanagement, das sich durch Mut zu außergewöhnlichen Formen, innovativen Farben und hochwertigen Materialien auszeichnet – und dabei auf unbedingte Alltagstauglichkeit achtet.

Zudem hat Bette den Fertigungsprozess komplett selbst in der Hand, denn die Badewannen werden ausschließlich am eigenen Unternehmensstandort in Delbrück hergestellt. In einer Kombination aus industrieller und handwerklicher Präzision entstehen dort Unikate aus natürlichem, glasiertem Titan-Stahl, die eine eigene, unverwechselbare Persönlichkeit haben – so wie ihre Besitzer.

BettePond Silhouette

Für Seelenruhige

Ohne Anfang und Ende, ohne Ecken und Kanten: Der Kreis ist die vollkommenste und ausgewogenste Figur in der Geometrie und steht für Harmonie, Unendlichkeit und Eins-sein. Mit einem Durchmesser von großzügigen 150 Zentimetern, die sich bequem in jede Richtung nutzen lassen, ist die runde BettePond Silhouette Badewanne daher der ideale Ort für Muße und Entschleunigung im Alltag – und ein echter Ruhepol im Bad. Einfach mal abtauchen und rundum entspannen.

BetteSpace L

Für Lieblingsmenschen

Familien brauchen Platz – im Bad und in der Badewanne. Die BetteSpace L kann beides: Dank ihrer Trapezform nutzt sie den vorhandenen Raum optimal und bietet dabei größten Bade-Spaß. Hier können zwei Personen bequem gemeinsamen baden – da die Liegeseite 130 Zentimeter breit ist, sogar nebeneinander. Mit ihrem 75 Zentimeter breiten Fußende spart sie jedoch fast einen halben Quadratmeter Raum im Badezimmer ein. Mehr Bewegungsfreiheit für die Lieben bei vollem Komfort.

BetteLux Shape

Für Puristen

Die Badewanne mit der offenen, filigranen Rahmenkonstruktion passt in jedes moderne Wohnumfeld in dem Wert auf eine reduzierte, minimalistische Gestaltung gelegt wird. Dank des Rahmens wirkt der edle, glasierte Titan-Stahl der BetteLux Shape sehr skulptural, aber auch ungewohnt zart und leicht. Verschiedene Akzentfarben und weitere Badelemente im selben Design verleihen dem Bad einen architektonischen Charakter. Entspannung pur durch Konzentration auf das Wesentliche.

BetteStarlet Spirit

Für Klassikliebhaber

Die Badikone BetteStarlet Spirit brilliert mit einer klaren Form und hohem funktionellen Nutzen. Die elegante Badewanne ist eine Option für alle Inszenierungen im Bad, die Zeitlosigkeit durch symmetrische Formgebung, filigrane Kanten und enge Eckradien erzielen möchten. Der breite Wannenrand dient als bequeme Ablage für die Unterarme und bietet in Griffweite viel Stellfläche für Shampoos, Seifen und Schwämme. Ein klassisches Badevergnügen auf höchstem Niveau.

BetteLux Oval Couture

Für Empfindsame

Für warme, wohnliche Behaglichkeit im Bad steht die BetteLux Oval Couture. Sie ist außen wie ein gemütliches Sofa mit gewebtem Stoff bezogen und gepolstert und verbreitet eine ebenso sinnliche, entspannte Atmosphäre. Haptik, Textur und Farbe des wasserresistenten Funktionsstoffs emotionalisieren das Bad und nehmen ihm den strengen Funktionscharakter. Zudem schluckt die Polsterung Schall, was die Raumakustik verbessert. Wohnkomfort wie im Wohnzimmer.

BetteComodo

Für Bohémiens

Badegenuss und Lebensfreude im urbanen Bad? Mit der genügsamen BetteComodo gar kein Problem! Die bequeme Einsitzer-Badewanne mit weich geformter Nackenpartie und körperfreundlicher Rückenschräge lädt zum ausgiebigen Wannenbad geradezu ein. Ihre großzügige Tiefe und das komfortable breite Kopfende lassen viel Bewegungsfreiheit, die Arme ruhen dabei léger auf dem breiten Wannenrand. Entspannte Lebensqualität frei von Alltagszwängen.



BetteLoft Ornament Midnight

Für Nachtschwärmer

Glanz und Glamour bringt die BetteLoft Ornament ins Bad. Ihre facettierte Außenseite schimmert und brilliert je nach Lichteinfall so geheimnisvoll und vielversprechend wie ein Edelstein. Die glitzernden Pigmente der Midnight-Glasur verstärken das Spiel aus Licht und Schatten und ziehen die Blicke magisch an. Mit viel Platz und bequemer Rückengeometrie verführt die opulente Wanne zum ausgedehnten Wannenbad. Das Bad soll Spaß machen, der Alltag ist oftmals eintönig genug.

BetteStarlet Oval Silhouette

Für Hipster

Mit ihrer klassischen Form bringt die BetteStarlet Oval Silhouette einen Hauch von Vintage-Chic ins Badezimmer. Eine echte Stilikone, die auch in kleinen Bädern eine gute Figur macht und mit schwarzer oder violetter Außenseite schon fast ein wenig exzentrisch wirkt. Der unverwüstliche, glasierte Titan-Stahl ist jedoch bodenständig und authentisch und verzeiht auch Kerzenwachs, wenn gemeinsam gebadet wird. Eine Badewanne, die sich genauso cool in Szene setzt wie ihr Besitzer.