Wir sind äußerst stolz auf das Ergebnis und möchten Ihnen heute eine neue Produktgeneration vorstellen: die BIOCAT KLS-Serie. Dabei handelt es sich um smarte Kalkschutz-Lösungen mit Leckage-Erkennung.

­

Die neue BIOCAT KLS-Serie ist eine Weiterentwicklung der BIOCAT KS-Geräte, welche auf fortschrittliche Weise die bewährte Kalkschutz- Wirkung mit Leckage-Erkennung kombiniert und somit für zusätzliche Sicherheit für Eigenheimbesitzer sorgt. Mit Hilfe von Sensoren werden rund um die Uhr Rohrbrüche sowie kleinste Leckagen erkannt.

Die BIOCAT KLS-Highlights:

Leckage-Erkennung (automatische Absperrung der Wasserzufuhr)

(automatische Absperrung der Wasserzufuhr) Smart Control per App und Bluetooth (Bedienung auch ohne Internetverbindung)

(Bedienung auch ohne Internetverbindung) Sicherheit bei Stromausfall durch Batteriegestützten FailSafe-Mode (Wasserzufuhr bleibt sicher verschlossen)

unkomplizierter Einbau durch Bajonettverschluss und flexible Montage-Möglichkeiten

neues Design und verbesserte Handhabung

bewährter Kalkschutz (ohne Salze und Chemikalien)

Leckage-Erkennung

Die neue BIOCAT KLS-Serie besteht aus internetfähigen Kalkschutz-Geräten mit Leckage-Überwachungsfunktion, welche kontinuierlich Verbrauchswerte misst und kontrolliert. Stellt das Leckagemodul mit seinen Sensoren einen ungewöhnlich hohen Verbrauch oder stetigen Druckverlust fest, wird die Trinkwasser-Versorgung automatisch abgesperrt und der Betreiber per BIOCAT App benachrichtigt. Auch bei zusätzlich eintretendem Stromausfall bleibt das Absperrventil sicher geschlossen.

Optional ist auch ein Bodensensor erhältlich, welcher das Leckage-Ortungssystem sinnvoll erweitert.



Smart Control per App

Als weiteres Highlight bieten die neuen BIOCAT KLS-Geräte eine zeitgemäße, benutzerfreundliche und vor allem ortsunabhängige Steuerung. Via App können Geräte-Informationen, die Wasserverbrauchsdaten und der Leckage-Status abgefragt und diverse Parameter dank voller Kontrolle über das Gerät angepasst werden.

Ebenfalls hilfreich und daher nun Bestandteil des App-Funktionsumfangs ist die automatische Erinnerung zur Wartung nach fünf Jahren. Alle Funktionen lassen sich per Bluetooth direkt am Smartphone oder am PC über einen Web-Browser abrufen.

Vorteile zusammengefasst

chemiefreier Kalkschutz mit nachhaltiger Gebäudesicherung durch digitale Leckage- Erkennung

Schutzfunktion im Offline-Modus durch akustisches Warnsignal und Warnmeldung am Display

digitale Datenerfassung hilft, den Wasserverbrauch zu kontrollieren und ggf. zu senken

Konnektivität, intuitive Bedienung und vorausschauende Wartung durch BIOCAT App

Verhinderung von Wasserschäden, Erkennung kleinster Lecks

einfacher Einstieg in die Digitalisierung

unkomplizierter Einbau durch Bajonettverschluss und flexible Montage-Möglichkeiten

Die BIOCAT KLS-Serie: unsere fortschrittlichste Kalkschutz-Gerätegeneration, welche nicht nur vor Kalk-, sondern jetzt auch vor Wasserschäden schützt.

Über das Unternehmen

Die WATERCryst Wassertechnik GmbH & Co. KG ist ein mittelständiges und inhabergeführtes Markenunternehmen, das technisch führende Produkte im Bereich des chemiefreien Kalkschutzes anbietet. BIOCAT Produkte werden ausschließlich über den dreistufigen Vertriebsweg des sanitären Fachgroßhandels vertrieben.

Detaillierte Informationen zum Unternehmen und den Produkten erhalten Sie im Internet unter https://www.watercryst.com.

Die Entwicklung der neuen BIOCAT KLS-Serie wurde mit Mitteln vom Land Tirol kofinanziert.

Telefon: +49 2129 - 3475-755

WATERCryst Wassertechnik GmbH & Co. KG

Elsa-Brandström-Straße 31

42781 Haan

Deutschland

office@watercryst.com

www.watercryst.com

Telefon: +43 5232 - 20602-0

Watercryst Wassertechnik GmbH & Co KG

Messerschmittweg 26

6175 Kematen

Österreich

office@watercryst.com

www.watercryst.com