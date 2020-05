Eine vorausschauende Materialplanung ist für ein Unternehmen elementar. Nahezu alle Vorlieferanten der KaMo GmbH haben ihren Sitz in der EU. So hat das Ehinger Unternehmen KaMo GmbH seine Beschaffungsprozesse in der Form geplant, dass eine Bevorratung vor den länderspezifischen Lockdowns möglich war. Die Produktion im Hause KaMo bleibt mit voller Kraft erhalten.

KaMo ist Anbieter von Systemen für die zentrale und dezentrale Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip mit Raumwärmeversorgung. Außerdem zählt das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Systemkomponenten der Verteilertechnik für Heizen und Kühlen.