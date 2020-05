Schlechte Gerüche im Bad sind immer unangenehm – Duftkerzen oder Sprays überdecken diese nur selten und sind keine zufriedenstellende Lösung. Abhilfe schafft das Geberit DuoFresh Modul. Es saugt die belastete Luft direkt in der WC-Keramik an, reinigt diese und leitet sie frisch zurück in den Raum. Das DuoFresh Modul ist mit vielen Betätigungsplatten der Reihe Sigma kombinierbar, spezielle WC-Montageelemente sind nicht mehr notwendig. Die Geruchsabsaugung lässt sich in allen neuen Geberit Sigma Unterputz-Spülkasten einfach einbauen oder bei Spülkästen ab Baujahr 2008 nachrüsten.

In der Küche gehört ein Dunstabzug, der die Kochgerüche ansaugt und ableitet, schon längst zum Standard – diese Funktion bringt Geberit auch in das Bad. Dank des Geberit DuoFresh Moduls gehören unangenehme Gerüche im Bad der Vergangenheit an. Es lässt sich mit zahlreichen Betätigungsplatten der Reihe Geberit Sigma kombinieren, sodass für die Gestaltung eine große Designauswahl zur Verfügung steht. Das DuoFresh Modul ersetzt die Betätigungsplatte Sigma40 mit Geruchsabsaugung, die 2019 aus dem Sortiment genommen wurde.

Wirkprinzip des DuoFresh Moduls

Die Geruchsabsaugung setzt dort an, wo schlechte Gerüche entstehen: in der WC-Keramik. Ein leiser Lüfter saugt die belastete Luft über das Zulaufrohr des Unterputz-Spülkastens direkt aus der WC-Keramik ab. Dank des hochwertigen Keramikwabenfilters, der direkt unter der Betätigungsplatte befestigt ist, werden Gerüche zuverlässig neutralisiert, bevor die gereinigte Luft wieder über das DuoFresh Modul in das Bad zurückgeleitet wird. Für den Austausch wird die Betätigungsplatte einfach zur Seite geklappt und der Filter herausgenommen.

Einfache Installation, große Designvielfalt

Das Geberit DuoFresh Modul hat einen eleganten schmalen Rahmen, auf den wahlweise die Betätigungsplatten Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma21, Sigma30 und Sigma50 werkzeuglos montiert werden. Der Kunde kann das Design passend zum Stil des Bads auswählen. Der elegante schmale Rahmen steht in hochglanz-verchromt oder anthrazitgrau zur Verfügung. Einzige Voraussetzung für den Einbau des Geberit DuoFresh Moduls ist ein Stromanschluss am WC, der bei Bedarf jedoch auch nachträglich installiert werden kann.

Mehr Varianten für mehr Komfort

Geberit DuoFresh gibt es in zwei unterschiedlichen Ausführungen: eine klassische Variante, die über einen externen Schalter, wie beispielsweise den Lichtschalter, von Hand aktiviert wird und eine Comfort-Variante, bei der über eine eingebaute Benutzererkennung die Geruchsabsaugung automatisiert startet. Als weitere Highlights enthält die Comfort-Variante ein Orientierungslicht am Einbaurahmen und eine Bluetooth-Schnittstelle. Dank des DuoFresh Moduls sind keine zusätzlichen Installationselemente hinter der Wand mehr notwendig – ein nachträglicher Einbau ist daher jederzeit und unkompliziert möglich.

Für noch mehr Frische im Bad ist das DuoFresh Modul zusätzlich mit einem Einwurfschacht für Spülkastensticks ausgestattet. Dieser gibt nach und nach Frischeduft an das Spülwasser ab, das mit jeder Spülung in der WC-Keramik verteilt wird. Das ist nicht nur hygienischer als ein Duftkörbchen zum Einhängen ins WC, sondern sieht – dank unsichtbarer Aufbewahrung im Spülkasten – auch noch besser aus. Auch die Reinigung des WCs fällt leichter, wenn kein störendes Körbchen vorhanden ist, das versehentlich in die Toilette fallen und weggespült werden könnte.

Das Einbauset des DuoFresh Moduls wird komplett mit Stromkabel, Einbaurahmen, Keramikwabenfilter sowie Einwurfschacht für DuoFresh Sticks ausgeliefert. Geberit Unterputz-Spülkästen ab Baujahr 2008 lassen sich damit ganz einfach nachrüsten – für frische Luft im Bad des Kunden.