WimTec PROOF SE stellt den regelmäßigen Wasseraustausch sicher und gewährleistet den bestimmungsgemäßen Betrieb. Das Spülintervall und die Spüldauer der Freispülautomatik können direkt am Elektronikmodul mittels Schalter und Regler angepasst werden. „In der Produktausführung HyPlus kann bei der Doppelstrang-Spüleinheit das Warm- und Kaltwasser getrennt voneinander eingestellt werden“, erklärt geschäftsführender Gesellschafter Günter Dülk. „Dabei wird zuerst der Warmwasserstrang und anschließend der Kaltwasserstrang freigespült. Das ist wichtig, da Kaltwasser durch Stagnation und Wärmeübertragung besonders gefährdet ist mit Legionellen zu kontaminieren. Das regelmäßige Freispülen von stagnierendem Warm- und insbesondere Kaltwasser hat sich in der Praxis als beste Lösung erwiesen die Trinkwasserhygiene zu erhalten.“



Schnell und kostengünstig umrüsten

Vorhandene Aufputz- und Unterputz-Sammelsicherungen können schnell und kostengünstig umgerüstet werden. Als Batterieversion und für bestehende Anschlüsse geeignet, ist die WimTec PROOF SE Strangspüleinheit im Handumdrehen montiert.



Einfach zum Einstellen

Mit dem Infrarot Tablet WimTec REMOTE lassen sich die Funktionen bequem einstellen und steuern sowie detaillierte Geräteinformationen auslesen. Zur Anlagendokumentation verfügt das Tablet daher über eine Export-Funktion, mit der alle Geräteinformationen und Einstellungen der Wasserabgabestelle als PDF- oder CSV-Datei, gespeichert werden können. Der Datenaustausch erfolgt absolut sicher über die integrierte microSD-Karte oder per WLAN über einen geschützten Bereich auf my.wimtec.com. Zur Kommunikation mit der Strangspüleinheit ist das optional erhältliche WimTec IR-Modul erforderlich.