Nordwest verbindet ab sofort in ausgewählten Publikationen analoge Medien mit digitalen Inhalten. Mit Erscheinen der neuen Ausgabe des Fachhandelsmagazins Nordwest News bietet das Unternehmen allen Lesern eine erweiterte Form von Augmented Reality an.

Über die Nutzung der Snoopstar-App lassen sich, auf speziell mit dem Snoopstar markierten Seiten, informative und unterhaltende Inhalte, wie Filmsequenzen, Landingpages und Videos abrufen. Produkte, Veranstaltungen und vieles mehr werden dadurch für die Leser interaktiv erlebbar und spannend inszeniert. In den vergangenen Monaten hatte Nordwest mit den Entwicklern der App, der LSD GmbH & Co. KG in Düsseldorf, zusammengearbeitet und klassische Inhalte digitalisiert. Auch in dem im Mai erscheinenden Werkzeugtechnik-Katalog wird es versnoopte Inhalte bei spezifischen Produkten der Exklusivmarke Promat geben.

Die Snoopstar-App steht für mobile Endgeräte zum kostenlosen Download in den Appstores für iOS und Android zur Verfügung. In nur drei Schritten werden analoge Medien digital:

1. Snoopstar App für Android/iOS herunterladen

2. App öffnen

3. Auf die Snoopstar-Hinweise in der Nordwest News und demnächst im Werkzeugtechnik-Katalog achten, Smartphone- Kamera auf die jeweilige Seite richten und staunen! (https://newsroom.nordwest.com/publikationen/)

Damit fügt sich die Weiterentwicklung analoger Inhalte nahtlos in das digitale Medien-Konzept des Verbandes ein.