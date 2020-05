Aufgrund der aktuellen Situation hat das CLAGE Schulungsteam das Webinar-Programm weiter ausgebaut. Unter dem Thema »Warum ist es sinnvoll, Heizung und Warmwasser zu trennen?« informieren Sie die Experten von CLAGE, wie die dezentrale Warmwasserversorgung eines Einfamilienhauses mit Durchlauferhitzern realisiert werden kann.



Datum: 14.05.2020

Beginn: 15:00 Uhr

Dauer: 45 Minuten



Agenda:

1. Welchen Warmwasserbedarf habe ich überhaupt?

2. Welchen Heizwärmebedarf habe ich?

3. Passen Heizung und Warmwasser heute noch zusammen?

4. Wie funktioniert dezentrale Warmwasserversorgung in der Praxis?

Eine Anmeldung ist über das CLAGE Kontaktformular möglich: https://www.clage.de/de/kontakt/kontaktformular

Wählen Sie als »Anliegen« den Punkt »Webinar-Anmeldung«.

Sie erhalten dann per E-Mail einen Link, mit dem Sie am Webinar kostenlos teilnehmen können und auch per Chat Fragen stellen können.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!