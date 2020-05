Jürgen Thiel war einer der maßgeblichen Menschen, der seit 2004 das Unternehmen Delta mit aufgebaut hat und dabei ganz wesentlich zum Aufbau des Geschäftsbereichs Frischwarmwassersysteme auf dem Markt sowie im Unternehmen KaMo beigetragen hat.

Schon seit den 90er Jahren war Jürgen Thiel einer der Visionäre, welcher das System der dezentralen Frischwarmwasserbereitung, beginnend bei der Firma Meibes, ab 2004 bei Delta, Mitgesellschafter KaMo und ab 2016 bei Uponor in den Markt gebracht, daran geglaubt, vorangetrieben und mit Stolz vertreten hat.

In all den Jahren fungierte er als technischer Ansprechpartner. Er hat das OEM-Geschäft, Wohnungsbaugesellschaften und Stadtwerke bei Delta federführend betreut und galt als zuverlässige Schnittstelle in allen Fragen rund um Delta. Angefangen von EDV, kaufmännischen sowie technischen Fragen bis hin zur Vertriebsabwicklung, kurzum ein All-Round-Talent und sich für nichts zu schade, stand er jedem gerne und immer zur Verfügung.

Wir haben Jürgen Thiel als sehr engagierten, kompetenten, zuvorkommenden, hilfsbereiten sowie offenen und freundlichen Menschen kennengelernt und erleben dürfen.

Delta Systemtechnik GmbH bedankt sich bei Jürgen Thiel mit allen Ehren und möchte seiner Familie ihr tiefstes Mitgefühl ausdrücken.

Mit aller Wertschätzung und in tiefer Trauer

Delta Systemtechnik GmbH

Geschäftsführer Thomas Geck

Heineckes Feld 9, 29227 Celle