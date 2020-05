1. Interessenten dort abholen wo sie sich bewegen

Ihre Anzeige wird gezielt den zu Ihrer Position passenden Personen in Ihrer Region genau dort ausgespielt, wo diese sich am häufigsten bewegen – in Social Media.

2. Mit professionellen Anzeigen vom Wettbewerb abheben

Sie erhalten hochqualitative, kreative und wiederverwendbare Anzeigen, mit denen Sie sich beim Kampf um die besten Bewerber vom Wettbewerb deutlich abheben.

3. Zeit- und Kostenersparnis bei deutlich höheren Erfolgsaussichten

Mit unseren Bausteinen für Ihre Stellenanzeigen und die Veröffentlichung in Social Media erstellen wir schnell auf Ihr Unternehmen zugeschnittenes und erfolgerprobtes Konzept und setzen dieses gemeinsam mit Ihnen um.

4. Für Sie arbeiten Branchenprofis

Wir leben Haustechnik und bieten fundiertes Know-How in der Mitarbeitersuche über Social Media. Sie arbeiten jederzeit mit festen Ansprechpartnern zusammen, die seit Jahrzehnten mit SHK-Unternehmen zusammenarbeiten und somit tiefstes Verständnis für Ihre Aufgaben und Herausforderungen haben.

