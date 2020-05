Der neue Service-Assistent ist ein professionelles Tool für die Wartung von Wärmeerzeugern mit der neuen Elektronik-Plattform. Wartung, Fehlerdiagnose und Ersatzteiltausch sind damit besonders einfach und schnell erledigt. Das verschafft den Marktpartnern Freiraum für andere wichtige Aufgaben.

Drahtlose Kommunikation mit Gas-Brennwertgeräten und Brennstoffzellen

Die neue Elektronik-Plattform wurde für die nahtlose Vernetzung mit digitalen Servicediensten entwickelt, zum Beispiel die ViCare App zur Fernbedienung per Smartphone und Vitoguide für das Online-Monitoring durch den Fachpartner. Im vergangenen Jahr hielt diese Elektronik zunächst in den Vitovalor Brennstoffzellen-Heizgeräten und den Gas-Brennwertgeräten der Vitodens 300er-Serie Einzug. In diesem Jahr folgen die neuen Gas-Brennwertgeräte der Vitodens 200er-Reihe.

Die Software des neuen Service-Assistenten läuft auf allen gängigen Laptops mit Windows-Betriebssystem (Windows 7 & 10). Rechner und Wärmeerzeuger kommunizieren drahtlos. Dafür verbindet sich der Laptop mit dem integrierten WLAN-Modul des Heizgeräts. Eine Internet-Verbindung ist nur für die Erstinstallation notwendig. Vor Ort beim Kunden funktioniert der Service-Assistent auch ohne Internet-Verbindung. Eine App-Version des Service-Assistenten für Tablets und Smartphones ist derzeit in der Entwicklung.

Sofort nach dem Start alles im Blick

Nach dem Start des Tools öffnet sich automatisch der Home-Screen und zeigt unter „Übersicht“ wesentliche Informationen über den Wärmeerzeuger an. Dazu zählen Typenbezeichnung, Herstellnummer und Status des Geräts. Weitere Details sind unter dem Menüpunkt „Systemübersicht“ erhältlich.

Besonders hilfreich für den Fachpartner sind die Meldungskategorien des Service-Assistenten. Übersichtlich werden „Störung“, „Warnung“, „Wartung“, „Information“ und „Status“ aufgelistet. Bei aktiven Störungsmeldungen ändert sich der Status des Geräts.

Eine „Meldungshistorie“ zeigt zurückliegende Vorfälle chronologisch an und gibt Aufschluss über eventuell notwendige Wartungsarbeiten. Durch „Aktualisieren” lässt sich die Liste erneuern.

Fachpartner wird Schritt für Schritt geführt

Der Service-Assistent enthält auch eine detaillierte Anleitung zum Austausch von Ersatzteilen wie beispielsweise der zentralen Elektronikeinheit. Sollte einmal ein Austausch notwendig sein, wird der Fachpartner Schritt für Schritt durch den Prozess geführt. Sofern ein Backup der bestehenden Konfiguration des Systems erstellt wurde, kann es für die Inbetriebnahme der neuen Elektronikeinheit verwendet werden.

Abnahmeprotokoll zur Dokumentation

Das Abnahmeprotokoll dokumentiert die ausgeführten Arbeiten und enthält den aktuellen Systemstatus sowie die Konfiguration der Anlage. Zusätzliche Daten des Fachbetriebs und des Betreibers können hinterlegt werden.

Vorteile für die Marktpartner

Übersicht aller Systemkomponenten im Wärmeerzeuger

Diagnose und Darstellung von Fehlern im Klartext

Visualisierung und Optimierung von Betriebsparametern

Darstellung des Hydraulikschemas

Geführte Inbetriebnahme von Ersatzteilen, wie z. B. der zentralen Elektronikeinheit

Protokollierung der ausgeführten Arbeiten

Verfügbarkeit

Der neue Service-Assistent ist bereits unter www.service-assistent.info verfügbar. Eine App für die Nutzung auf Tablets und Smartphones ist in Vorbereitung.