Unterstützungspaket für vom Coronavirus betroffene Unternehmen



Die Bundesregierung hat aktuell ein weiteres Unterstützungspaket für vom Coronavirus betroffene Unternehmen aufgelegt, um die wirtschaftlichen Einbußen in den Betrieben abzufedern.



Als kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) können Sie ab dem jetzigen Zeitpunkt die Unterstützung von spezialisierten Beratungsunternehmen wie HaZweiOh in Anspruch nehmen. Die gesamten Kosten für die ein- oder zweitägigen Beratungen in Ihrem Unternehmen oder per Videotelefonie (Zoom, Skype, WhatsApp etc.) übernimmt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle in Höhe von 100% der Beratungskosten (max. 4.000 Euro). Als Unternehmen müssen Sie dabei nicht in Vorleistung treten, d.h. dass das BAFA direkt mit uns abrechnet.



Um die Auswirkungen der Corona-Krise auf Ihr Unternehmen rechtzeitig abzufedern und die beste Vorgehensweise für die nächsten Monate oder Jahre zu finden, entwickeln wir mit Ihnen zusammen ein speziell auf die Branche und Ihr Unternehmen abgestimmtes Maßnahmenpaket.



Aus den folgenden Beratungsbausteinen können Sie Ihr individuelles Beratungspaket auswählen. Sie können daraus einzelne, alle oder auch weitere von Ihnen gewünschte Themen bestimmen.

Kundengewinnung in Corona-Zeiten

Marketing-Maßnahmenpaket

Einführung von Arbeits-/Leistungswerten (Liquiditätsoptimierung)

Mitarbeiter suchen und finden

Kundendienstoptimierung

Ertragsoptimierung im Komplettbadsektor

Networking - Mit Netzwerken auf die Zukunft vorbereiten