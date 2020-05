Als Partner des Fachhandwerks unterstützt Kaldewei die Branche mit dem „Kaldewei Profi-Tag“: Am 12. Mai ab 14 Uhr stellt Anlagenmechanikerin Sandra Hunke zusammen mit Alexander Muster und Martin Schäpermeier von Kaldewei neue Installationsmöglichkeiten für die moderne Badgestaltung vor. Bildquelle: KALDEWEI

„Vom Profi für Profis“, so lautet die Maxime des „Kaldewei Profi-Tages“, mit dem der Partner des Fachhandwerks einmal mehr die Branche unterstützt. Am 12. Mai zeigt Kaldewei in einem bewährten interaktiven Online-Format ab 14 Uhr neue Installationsmöglichkeiten, die die Arbeit für SHK- Profis noch weiter erleichtern.

Beim „Kaldewei Profi-Tag“ erfahren Sanitär-Fachhandwerker, welche Montagesysteme die Installation emaillierter Duschflächen besonders schnell und sicher ermöglichen - ganz gleich, ob für die emaillierte Rinnendusche Nexsys oder beim schnellen Einbau von Duschen direkt auf dem Estrich mit dem Wannenträger Extraflach von Kaldewei. Ein Highlight wird die Präsentation der neuen System-Installationsbox „SIX-Box“, mit der nun die Montage von Duschflächen und Badewannen noch einfacher erfolgt. Alexander Muster und Martin Schäpermeier von Kaldewei erläutern gemeinsam mit der Anlagenmechanikerin Sandra Hunke die Installationssysteme.

Der „Kaldewei Profi-Tag“ findet am Mittwoch, den 12. Mai von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr statt. Auf www.kaldewei.de können sich Interessenten anmelden.

Die Veranstaltung wird durch den „Tag der Badplanung“ für Bauherren und Sanierer am Folgetag ergänzt. Durch das Event am 13. Mai möchte Kaldewei gerade jetzt, wo viele Ausstellungen geschlossen oder nicht gut besucht sind, den Verkauf durch den Sanitärhandel und das Fachhandwerk aktiv unterstützen und fördern.

Bei Bauherren und Modernisierern stehen Langlebigkeit, Nachhaltigkeit und herausragende Hygiene von Badlösungen ganz oben auf der Wunschliste. Eigenschaften, für die die Marke Kaldewei seit Jahrzehnten mit einem ganz besonderen Material steht: natürliches Kaldewei Stahl-Email. Hier vereinen sich Stahl und Glas zu einer langlebigen, hygienischen und nachhaltigen Verbindung.