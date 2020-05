Ob in Raststätten, Hotels, Krankenhäusern, Sporteinrichtungen, Flughafengebäuden oder in der Gastronomie – es gibt viele Bereiche, in denen Armaturen gefragt sind, die intuitive Bedienung und sparsamen Wasserverbrauch mit berührungsloser Funktion verbinden. Gerade in hochfrequentierten Bereichen und in medizinischen Einrichtungen wird gerne auf den direkten Hautkontakt mit der Armatur verzichtet, um die Gefahr einer Übertragung von Krankheitserregern zu minimieren. Hier können die lino Armaturen von CONTI+ mit ihrer elektronischen Steuerung und ihren cleveren Funktionen punkten.

Eine gute Übersicht über das mit 60 Varianten sehr große Produktportfolio der CONTI+ lino-Familie bietet die neue Broschüre, die ab sofort zum Download bereitsteht: conti.plus/de/con863/broschuren-und-kataloge?mnid=57