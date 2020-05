VIGOUR spielt im Katalog die gesamte Klaviatur seiner Sortimentsvielfalt und zeigt damit die unzähligen Möglichkeiten für den Fachhandwerker, die Wünsche seiner Endkunden punktgenau abzubilden. Allein auf rund 100 Seiten rückt der Hersteller sein Portfolio an Duschabtrennungen in den Fokus, designlinienübergreifend einsetzbar und unterteilt in die Preiskategorien individual 5.0 bis individual 1.0.

Auch in der neuesten Auflage des Katalogs führt VIGOUR den Nutzer auf drei Wegen durch das Werk: Über das Inhaltsverzeichnis, die Registerstanzung und den Design- linien-Quickfinder lassen sich die gezeigten Produkte einfach und schnell entdecken. Sie bilden den Kern des Katalogs - von der individual Wandverkleidung Resopal bis zur freistehenden asymmetrischen Wanne aus der Designlinie VIGOUR vogue.

Mit einem Katalog das gesamte Bad beraten

VIGOUR-Geschäftsführer Alexander Gelsdorf: „Die Welt von VIGOUR ist vielschichtig und faszinierend. Im neuen Katalog zeigen wir nicht nur die verschiedenen Design­linien, unter anderem die Produkte von clivia nach dem Relaunch, sondern auch unser Leuchtenprogramm individual Licht, das jedes Bad ins beste Licht rückt. Oder aber die Möglichkeiten moderner und individueller Wandgestaltung mit unserer individual Wand­verkleidung Resopal, bei der sich Endkunden ihre Badezimmer-Wand auch mit beson­deren Fotomotiven ausstatten lassen können sowie natürlich von der fugenlosen und damit hygienischen Alternative profitieren. Als Fachhandwerksmarke des Jahres 2020 geben wir den Frauen und Männern vom Fach einen Katalog an die Hand, mit dem sie das gesamte Bad beraten können.“

Die Stärken des neuen Katalogs auf einen Blick:

Orientierung: Registerstanzung und Farbcodierung vereinfacht die Suche.

Schnellsuche: Quickfinder-Inhaltsverzeichnis

Produktvielfalt: Der Katalog bildet bewusst eine Auswahl ab, die gesamte Breite jeder Designlinie findet der Kunde im Internet unter vigour.de. Durch die Integration von QR-Codes landet der Kunde online direkt in der richtigen Kategorie. Duschabtrennungs-Struktur: Voller Überblick, alle Möglichkeiten, praktisch aufbereitet.

Wiedererkennung: Die Piktogramme im Katalog sind analog zu denen im Internet. Das schafft Wiedererkennung und klare Orientierung.

Struktur: Der Aufbau zeichnet durch eine klare Struktur aus. Dafür sorgt unter anderem eine klare Aufteilung von Milieubildern und den einzelnen Produkten.