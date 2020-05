Trotz der durch die Corona-Pandemie verursachten Absage der Weltleitmesse IFAT in München sucht der Dortmunder Technologiespezialist Wilo den engen Dialog mit Kunden und Partnern. Als erstes Unternehmen der Branche hat der Hersteller von Pumpen- und Pumpensystemlösungen einen virtuellen Messestand zur IFAT 2020 online gestellt, auf dem die Innovationen und Highlight-Produkte präsentiert werden und zum partnerschaftlichen Dialog eingeladen wird.

„Selbstverständlich wären wir Anfang Mai viel lieber vor Ort in München gewesen und hätten unsere Kunden und Partner persönlich getroffen“, so Georg Weber, Chief Technology Officer der Wilo Gruppe. „Aber mit dem Umzug in den digitalen Raum haben wir eine innovative Alternative geschaffen um unsere Produkte, Systeme und Lösungen dennoch vorstellen zu können.“ Beim Aufbau des digitalen Messestands wurde großer Wert auf Interaktivität und Kundendialog gelegt. Den inhaltlichen Fokus bei der Vorstellung der innovativen Produkte und smarten Systemlösungen legt das Dortmunder Unternehmen auf das Thema Nachhaltigkeit. Unter dem Motto „Green Solutions for a better Climate“ stehen Produkte, Lösungen und Services im Vordergrund, die dabei helfen, den Klimawandel zu entschleunigen: „Der Kampf um das Klima wird in den Städten entschieden, und hierfür ist die IFAT eine relevante Plattform für die Wasserwirtschaft, für Wilo jetzt auch im virtuellen Raum“, so Georg Weber.

Beiträge für eine klimaschonende Wasserwirtschaft

Unter anderem mit Hilfe von Präsentationen, Animationen und Referenzvideos positioniert sich Wilo erneut als Innovationsführer und digitaler Pionier der Branche. „Die Smartifizierung von Produkten und Lösungen und der Beitrag, den diese im Rahmen einer CO2-einsparenden und klimaschonenden Wasserwirtschaft leisten können, bilden das Kernstück des virtuellen Messestands“, erklärt Thomas Lang, Leiter Group Market Segment Management. Das ausgestellte Portfolio reicht dabei von der smarten Abwasserpumpstation Wilo-Rexa SOLID Q mit Nexos-Intelligenz, über die „Best in Class“ hocheffizienten Bohrlochpumpen-Baureihe Wilo-Actun ZETOS bis hin zur neuen Splitcasepumpe Wilo-Atmos TERA-SCH, die hohe Volumenströme und maximale Energieeffizienz vereint.

Pre und After Sales Angebot mit digitalen Features

Zu einem Gesamt-Portfolio gehört heute nicht zuletzt ein auf den Kunden zugeschnittenes Service-Angebot. „Unser Pre und After Sales Angebot geht auf die wichtigsten neuen Themen bei Wilo ein“, so Markus Neppl, Wilo-Vertriebsleiter Water Management. „Zum einen ist das unser Angebot zu Building Information Modelling und zum anderen unser neuer digitaler Wilo-Live Assistant.“ Mit letzterem ist es möglich, über mobile Endgeräte direkt Kontakt mit den lokalen Serviceorganisationen von Wilo aufzunehmen. „Der technische Wilo Kundendienst kann dann am Rechner das Bild der Handy-Kamera sehen“, erklärt Markus Neppl. „Über das Smart Phone können wir den Kunden dann quasi steuern, z.B. welche Details wir genauer sehen müssen oder aus welchem Winkel wir ein Bauteil begutachten müssen.“

Wiedersehen auf der IFAT 2022

„Bei allem Mehrwert, den ein virtueller Messestand bietet, ist uns der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern nicht nur wichtiger, sondern ebenso lieber“, erklärt Georg Weber. „Ein virtueller Messestand hat nicht die Aufgabe, den direkten Austausch und Dialog zu ersetzten. Den werden wir in der aktuellen Situation trotzdem aufrecht halten, das wollen wir und das wollen sicherlich auch unsere Kunden und Partner!“ Bis zu nächsten IFAT in zwei Jahren werde man versuchen, das Beste daraus zu machen, gleichzeitig bestehe aber auch schon jetzt Vorfreude auf die kommende IFAT: „2022 sehen wir uns dann alle in München wieder.“

Den virtuelle Messestand „Green Solutions for a better Climate“ der Wilo Gruppe ist erreichbar unter www.wilo.de/ifat.