Die jüngste Innovation aus dem Hause Hansgrohe ist RainTunes. Angetrieben durch die Frage, welche Bedeutung Digitalisierung für seine Kunden hat, erarbeitete ein interdisziplinäres Innovationsteam jenes Produkt, welches das Duscherlebnis grundlegend verändert. Das digitale System vernetzt Wasser, Licht, Ton sowie Geruch und spricht mit verschiedenen Dusch-Szenarien alle Sinne an. Gesteuert wird RainTunes entweder über RainButton oder über das RainPad. Copyright hansgrohe / Hansgrohe SE

messeQ ist ein digitaler Messeanbieter, der digitale Messen und Webinare unterschiedlicher Hersteller anbietet. Der "Messebesucher" kann sich einen Tag lang verschiedene Webinare anhören (pro Stunde präsentiert nur ein Hersteller) und sich trotz abgesagter Messen über aktuelle Produkte und Neuheiten informieren. Pro Hersteller ist jeweils eine Stunde eingeplant. 30 Minuten werden die Produkte durch den Hersteller präsentiert, und im Anschluss können Fragen gestellt werden.

hansgrohe - willkommen im Zeitalter sinnlicher Duschmomente

Am Dienstag, 12. Mai 2020 um 13 Uhr wird die Marke hansgrohe mit Informationen rund um die digitalen Lösungen RainTunes und Pontos präsentiert. Sie erlauben es uns, Wasser auf eine umfassende und dadurch neue Art zu erleben. Mit RainTunes stellt hansgrohe eine App-gesteuerte Anwendung vor, die das Duschen sinnlicher und Ihre Kunden zufriedener macht. Spüren, Sehen, Hören und Riechen: Unsere digitalen Duschszenarien sprechen alle Sinne an. Es vereinen sich hierbei Wasser, Video, Klang, Licht und Aroma zu einem harmonischen Zusammenspiel. Die orchestrierten Programme stimmen auf den Tag ein, erfrischen nach dem Sport oder lassen den Abend meditativ ausklingen. Mit neuen Steuerungen: RainButton und RainPad.

Doch auch das Thema Sicherheit nimmt im Badezimmer und im gesamten Haushalt einen immer größeren Stellenwert ein. So sind Wasserleckagen und Wasserschäden für Mieter wie Hauseigentümer ärgerlich. Sie verursachen hohe Reparaturkosten und zerstören wertvolles Hab und Gut. Hier kommt Pontos ins Spiel: Das neue Multitalent für modernes Wassermanagement verhindert Wasserschäden von Vornherein. Doch nicht nur das: Mit den Pontos Scouts können Schäden durch Wasseraustritt, Frost, Luftfeuchtigkeit oder ungewöhnliche Temperaturen stets per App überwacht werden. Dieses digitale „Smart Living"-System sorgt für mehr Sicherheit und Wohnqualität im Haushalt - und für Unbeschwertheit unterwegs.

Interessierte können sich unter folgendem Link anmelden:

https://attendee.gotowebinar.com/register/6117443409802064396?source=hansgrohe



AXOR - Individualisierung in einer neuen Dimension

Am Mittwoch, 13. Mai 2020 um 13 Uhr wird die Marke AXOR mit den neuen Badkollektionen AXOR Edge und AXOR MyEdition präsentiert. Damit stellt AXOR einmal mehr die Vorreiterschaft bei der Gestaltung persönlicher und luxuriöser Badezimmer unter Beweis. Die AXOR Neuheiten spielen mit neuen Materialien, raffinierten Strukturen oder avantgardistischem Wasserdesign. In Perfektion.

AXOR Edge: Die edle Badkollektion AXOR Edge gestaltet von Jean-Marie Massaud ist ein Meisterwerk fürs Bad. Mit dem Kubus als prägendes Gestaltungselement wird die Armatur zu einer architektonischen Skulptur am Waschtisch, in der Dusche oder an der Wanne. Exklusivität pur: Hochglänzend durch ultrapräzise, mit Diamanten gefertigte Flächen und Kanten. Extravagant durch feine, dreidimensionale Strukturen.

AXOR MyEdition: Ein Statement der Persönlichkeit. Mit seinem geradlinigen Design bietet der Wasserhahn eine Bühne für unzählige Individualisierungsmöglichkeiten - mit freier Wahl in Bezug auf einfarbige oder kombinierte Oberflächenfarben oder edle Materialien wie Holz, Marmor oder Leder für die Platte auf dem Auslauf.

Interessierte können sich unter folgendem Link anmelden:

https://attendee.gotowebinar.com/register/1504125716119578638?source=AXOR