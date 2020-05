Weiterbildung von zu Hause aus: Aufgrund der aktuellen Situation hat das Resideo-Schulungsteam das digitale Fortbildungsangebot weiter ausgebaut. Vier neue Webinare zu relevanten Branchenthemen ersetzen auch im Mai die abgesagten Präsenzseminare. Besonderes Highlight ist eine zweitägige Schulung in Zusammenarbeit mit dem VDI zum Thema „Hygiene in Trinkwasser-Installationen nach VDI/DVGW 6023 Kat. A“. Sie wird erstmalig im Format eines Webinars durchgeführt. Zu finden sind alle Webinare im Resideo Campus. Bild: Resideo

Angesichts der Corona-Krise müssen die bewährten Honeywell Home-Seminare von Resideo leider vorerst weiterhin ausgesetzt werden. Doch das Resideo-Schulungsteam nutzt die Zeit, um das Online-Fortbildungsprogramm für die SHK-Branche weiter auszubauen. So bietet der Wasser- und Wärmeexperte auch im Mai Webinare zu wichtigen Branchenthemen an. Mit dabei ist ein besonderes Highlight: Erstmalig findet die zweitägige, VDI-lizenzierte Schulung zur Hygiene in Trinkwasser-Installationen nach VDI/DVGW 6023 Kat. A im Onlineformat statt.

Resideo Webinare gehen in die nächste Runde: Neue Termine im Mai 2020

Die berufliche Weiterbildung sollte niemals stillstehen – auch nicht in Zeiten, in denen keine Präsenzseminare stattfinden können. Das Resideo-Schulungsteam hat deswegen bereits in den vergangenen Wochen zu einem umfassenden, digitalen Weiterbildungsprogramm eingeladen und positive Resonanz aus der Branche erhalten. Im Mai geht das Webinar-Angebot des Wasser- und Wärmeexperten in eine neue Runde – mit Themen rund um die Planung sowie die fachgerechte Instandhaltung von Trinkwasser-Installationen und zu den Basics der hydraulischen Schaltungen.

VDI-Zertifikat online erwerben: Webinar nach VDI/DWGW 6023 Kat. A

Besonderes Highlight in der Weiterbildungs-Reihe ist dieses Mal eine zweitägige Schulung in Zusammenarbeit mit dem VDI. Sie wird erstmalig als Webinar durchgeführt und ermöglicht den Teilnehmern somit in der aktuellen Situation vom eigenen Schreibtisch aus ein VDI-Zertifkat zu erwerben: Am 26.05.20 sowie am 27.05.20 schulen die Trinkwasser-Experten Martin Pagel und Arnd Bürschgens online zum Thema Hygiene in Trinkwasser-Installationen nach VDI/DVGW 6023 Kat. A. Mit der erfolgreichen Teilnahme am Webinar und bestandener VDI-Prüfung können die Teilnehmer ihren eigenen Kompetenz- und Tätigkeitsbereich erweitern. Denn laut Empfehlung des Umweltbundesamtes sind sie anschließend unter anderem dafür qualifiziert, Probenahmestellen in Trinkwasser-Installationen festzulegen, Hygieneinspektionen nach VDI/DVGW 6023 durchzuführen und Inhaber, Betreiber oder sonstige Nutzer in die Trinkwasser-Installation zu unterweisen. Außerdem ist die Zertifizierung nach Kat. A eine Voraussetzung der Sachverständigen-Prüfung TWH nach VDI/BTGA/ZVSHK 6023-2 für Gefährdungsanalysen.

Anmeldung und Überblick

Die Anmeldung zu allen Webinaren erfolgt online unter webinare.campus-resideo.de. Das aktuelle Angebot im Überblick:

05.05.2020: Fettnäpfchen umgehen: Fehler bei der Planung der Trinkwasser-Installation (Webinar-Leiter: Martin Pagel)

Als ideale Ergänzung für die Weiterbildung vom eigenen Schreibtisch aus bietet sich auch die hauseigene eLearning-Plattform von Resideo an. Hier werden Installationsgrundlagen aus dem Wasser- und Wärmebereich anschaulich, verständlich und kompakt vermittelt (elearning.campus-resideo.de/).