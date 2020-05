Der Luxus-Trend im Bad sind Armaturen und Accessoires in besonderen Metallfarben, die an Bronze und Nickel erinnern. Aber auch Schwarz ist angesagt. KEUCO bietet für die IXMO Armaturen sowie für die Armaturen und Accessoires der Serien EDITION 400 und EDITION 11 exklusiv gefertigte, warm schimmernde Metalloberflächen sowie eine schwarze Oberfläche, jeweils gebürstet oder poliert. Damit beweist KEUCO einmal mehr seinen hohen Innovationsanspruch im Bereich Design und Technik.



Die extravaganten Oberflächen in Schwarzchrom der EDITION 11 Armaturen und Accessoires verleihen dem Bad eine ganz individuelle Note.

Die extravaganten Metalloberflächen in warmem Bronze, champagnerfarbenem Nickel und edlem Schwarzchrom verleihen dem Bad in der gehobenen Hotellerie oder im luxuriösen Privatbad eine ganz individuelle Note. Die exklusiven Oberflächen setzen farbige Akzente in matt oder glänzend.



Das Highlight am Waschtisch: Armaturen und Accessoires der EDITION 400 in warmem Bronze gebürstet.

So außergewöhnlich wie der Look ist auch die Fertigung. Ausschließlich auftragsbezogen stellt KEUCO die edlen Armaturen und Accessoires her. Die Oberflächen sind technisch etwas ganz Besonderes: Sie werden nicht galvanisch erzeugt, sondern mit einer sogenannten PVD-Beschichtung (physical vapour deposition, zu Deutsch: physikalische Gasphasenabscheidung) erreicht. Dabei wird in einem vakuumbasierten Verfahren eine dünne Schicht auf die Metallobjekte gelegt, welche die Oberfläche nicht verändert und vielfältige Farbtöne ermöglicht. Das Herstellungsverfahren garantiert bei den Armaturen und Accessoires eine extrem unempfindliche Oberfläche mit intensivem Tiefenglanz und sehr hohem Härtegrad.