Bei der neuen Generation Ecodan Wärmepumpen setzt Mitsubishi Electric auf das Kältemittel R32 als Arbeitsmedium. Sowohl die Split- als auch die Monoblock-Varianten wurden umfassend überarbeitet und die Energieeffizienz der Systeme noch weiter verbessert. Die Anwendungsvielfalt des Ecodan Wärmepumpen-Programms ist dadurch erheblich ausgeweitet worden. Die neue Generation der Ecodan Wärmepumpen verfügt über einen weiterentwickelten Wärmepumpenregler mit einer Vielzahl nützlicher neuer Funktionen, die u.a. die Inbetriebnahme vereinfachen. „Mit der neuen Generation wollen wir Fachhandwerkern den Einstieg in die Wärmepumpentechnologie so leicht wie möglich machen“, erklärt dazu Dror Peled, General Manager Marketing bei Mitsubishi Electric, Living Environment Systems.

Die Inverter geregelten Systeme in Monoblock- und Split-Ausführung nutzen das Kältemittel R32 als Arbeitsmedium. Es bietet im Hinblick auf die Reduzierung der Kältemittelmengen und die Diskussion über neue Kältemittel eine sichere und praktikable Lösung für Anwendungen, in denen zuvor das Kältemittel R410A zum Einsatz kam. „Als Entwickler und Hersteller von Kältemittelverdichtern verbindet Mitsubishi Electric die passenden Technologien, Kältemittel und Anwendungsbereiche bestmöglich miteinander“, so Peled.

Alle Kältemittelverdichter der Ecodan Wärmepumpen arbeiten Inverter geregelt. So können die Anlagen ihre Leistung sehr genau an den jeweiligen Wärmebedarf anpassen und die Stromaufnahme äußerst präzise auf das notwendige Maß reduzieren. Daraus resultiert eine maximale Effizienz in jedem Betriebszustand. Das breite Leistungsspektrum der Produktpalette bietet zudem die Möglichkeit, für jede Einsatzsituation das passende Modell zu finden.

Die anwendungsbezogenen Inverter stehen in drei unterschiedlichen Technologie-Varianten zur Verfügung: Der wirtschaftliche Eco Inverter stellt eine Lösung speziell für moderne Niedrigenergiehäuser dar. Für diese Gebäude wird die bestmögliche Effizienz zu einem attraktiven Preis geboten. Geräte mit der Power Inverter-Technologie sind für einen Einsatz bis zu -20 °C Außentemperatur und Vorlauftemperaturen bis 60 °C ausgelegt. Sie eignen sich besonders für Neubauten und modernisierte Gebäude im Baubestand.

Mit der patentierten Zubadan Inverter-Technologie sind Lösungen möglich, bei denen herkömmliche Wärmepumpen oft nicht mehr zum Tragen kommen. So liefern Zubadan Inverter beispielsweise zuverlässig 100% ihrer Heizleistung bis zu Außentemperaturen von -15 °C, ohne dass ein elektrischer Heizstab zur Beheizung notwendig wäre. Ihr Einsatzbereich reicht darüber hinaus bis -28 °C Außentemperatur. So kann auf eine Überdimensionierung des Kompressors verzichtet werden. Dadurch eignen sie sich als optimale Lösung von monovalenten Heizlösungen im Baubestand.

Wärmepumpen gehören in Ein- und Zweifamilienhäusern längst zu den Standard-Wärmeerzeugern. Mit dieser modernen Technologie sind auch Anlagen realisierbar, bei denen die Systeme Mehrfamilienhäuser oder gewerblich genutzte Gebäude effizient mit Wärme versorgen können. Um die höheren Anforderungen an den Wärmebedarf zu erfüllen, können dafür bis zu sechs Ecodan Wärmepumpen zu einer Kaskade zusammengeschaltet werden. Ein Kaskaden-Masterregler bestimmt in Abhängigkeit der notwendigen Heizleistung die optimale Kompressor-Frequenz, um den maximal erreichbaren Coeffecient of Performance (Max-COP) zu erzielen.

Durch die Kaskadierung sind Heizleistungen bis zu 138 kW möglich. In dieser Leistungsklasse wird das Kältemittel R410A eingesetzt, damit lange Leitungslängen realisiert werden können. Darüber hinaus können mehrere Kaskaden im gleichen Objekt eingesetzt werden. Mit solchen Kaskadenlösungen decken Luft/Wasser-Wärmepumpen auch den großen Wärmebedarf von Mehrfamilienhäusern, Bürogebäuden oder Hotels ab. Neben den hohen Leistungszahlen hat eine Kaskadenschaltung weitere Vorteile, wie ein breites Modulationsspektrum, ausgeglichene Laufzeiten der einzelnen Geräte sowie eine hohe Betriebssicherheit durch die Redundanz innerhalb des Systems. Kommunikations-Adapter erlauben zudem die einfache Integration der Anlage in eine übergeordnete Gebäudeleittechnik.

Zahlreiche Ausstattungselemente wie der praktische SD-Karten-Steckplatz sind darüber hinaus standardmäßig in alle Ecodan Wärmepumpen-Systeme integriert. Damit können die Wunscheinstellungen schon vor der Installation am PC vorgenommen und per SD-Karte übertragen werden. Optionale Angebote wie die Möglichkeit der Fernsteuerung und -überwachung per MELCloud sowie dazu gehörender App erweitern das Ausstattungsspektrum der Wärmepumpen.

Damit sich Fachpartner über die aktuellen Neuheiten des Unternehmens informieren können, bietet Mitsubishi Electric ab dem 10. März 2020 einen digitalen Messestand auf seiner Website www.ecodan.de/SHK an.