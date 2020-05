SHK-Profis müssen bei der barrierefreien Badgestaltung sicher sein, dass der von ihnen geplante und installierte Duschplatz DIN-18040-2-konform ist. Orientierung und Sicherheit gibt das durch DIN CERTCO – einer Tochtergesellschaft des TÜV Rheinland – vergebene Zertifizierungszeichen „DIN Barrierefrei“. Badlösungen mit dem „DIN Barrierefrei“-Siegel geben SHK-Fachplanern und Installateuren bereits beim Planen und Einbauen das gute Gefühl, jederzeit auf der sicheren Seite zu sein – auch bei schwierigen Einbausituationen oder Grundrissen. Als Partner des Fachhandwerks für barrierefreie Badgestaltung bietet Kaldewei daher eine große Auswahl an „DIN Barrierefrei“-zertifizierter Duschlösungen an. Im Fokus stehen dabei acht emaillierte Duschflächen, die der Premiumbadhersteller von DIN CERTCO hat prüfen lassen.

Zu diesen Duschen gehören die Kaldewei Modelle Conoflat, Superplan, Superplan Plus, Scona, Xetis sowie die Rinnendusche Nexsys in den Abmessungen 120 x 120 Zentimeter. Das Angebot wird ergänzt durch die DIN-CERTCO-zertifizierte Duschfläche Superplan Plus in der Abmessung 150 x 150 Zentimeter für die rollstuhlgerechte Duschplatzgestaltung. Auch die neue Kaldewei Duschfläche Cayonoplan Multispace trägt ab sofort das Zertifikat „DIN Barrierefrei“. Sie kann dank ihrer integrierten Bewegungsfläche sogar für die barrierefreie Gestaltung von Kleinbädern mit gerade einmal 4 Quadratmetern eingesetzt werden. Alle zertifizieren Kaldewei Duschen sind mit der rutschhemmenden Oberfläche Secure Plus ausgestattet.

DIN-zertifiziert: Sicherheit ist Trumpf bei der Badgestaltung mit Kaldewei

Kaldewei Duschflächen mit dem „DIN Barrierefrei“-Siegel erfüllen die Anforderungen der DIN 18040-2 – von der Größe über das Gefälle bis zur Rutschhemmung nach Bewertungsgruppe B. Die Duschen aus edlem Kaldewei Stahl-Email überzeugen durch eine fugenlose Oberfläche, die einfach zu pflegen, robust und dauerhaft dicht ist. Materialität und Farbenvielfalt ermöglichen ganz einfach die empfohlene Abgrenzung des Duschbereiches zum Badezimmerboden nach dem 2-Sinne-Prinzip für Barierefreiheit.

Alle „DIN Barrierefrei“-Zertifikate der geprüften Duschflächen können hier eingesehen werden: www.dincertco.tuv.com/companies/48474?locale=de.