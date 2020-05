Die BAU stemmt sich erfolgreich gegen die Auswirkungen der weltweiten COVID-19 Epidemie. Trotz der schwierigen Situation weckt die sehr gute Buchungslage die Zuversicht bei Messe-Organisatoren und Ausstellerbeirat. Bereits drei Viertel der verfügbaren Netto-Ausstellungsfläche sind fest gebucht.

Das Projektteam der BAU geht aktuell davon aus, wieder alle 18 Messehallen mit insgesamt 180.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche belegen zu können. Auch das Rahmenprogramm wird wieder auf Champions-League-Niveau sein. Architekten, Planer und Bauingenieure dürfen sich auf Vorträge renommierter Kollegen aus aller Welt freuen. Auch das spezifische Angebot für das Bau- und Ausbaugewerbe wird ausgeweitet, so wird es u.a. erstmals eine „Demonstration Area“ mit Vorführungen von Bau-Profis geben.

Unter den Unternehmen, die ihre Ausstellungsfläche bereits fest gebucht haben, sind langjährige Partner der BAU wie: Assa Abloy, Bosch, Busch Jäger, Deutsche Steinzeug, Festool, Gira, Glas Trösch, Gretsch-Unitas, Hörmann, Hydro Building Systems (WICONA), Interpane, Klaus Multiparking, Merck, Metabowerke, Novoferm, Roma, Roto Frank, Teckentrup, Utzin Utz, Vaillant, Würth und viele mehr.

Ganz besonders erfreulich: Prominente Branchengrößen wie z.B. BASF, Lafarge, Steuler Fliesen (erstmals seit 2011 wieder auf der BAU) oder ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS (Spanien) nutzen die BAU wieder als Präsentations- und Geschäftsplattform.

Angesicht dieser breiten Unterstützung blickt Dr. Reinhard Pfeiffer, stellv. Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München, optimistisch auf die kommende BAU: „Wir freuen uns, dass die meisten unserer langjährigen Kunden in dieser schwierigen Zeit zu uns stehen und auch viele neue Aussteller ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft an die BAU knüpfen. Die BAU war für die Branche schon immer der Fels in der Brandung, gerade auch in stürmischen Zeiten wie nach der Finanzkrise im Jahr 2009. Wir werden alles daransetzen, unseren Kunden wieder ein einmaliges Messeerlebnis zu bieten, wie auch immer die Voraussetzungen im Januar 2021 sein werden.“

Dieter Schäfer, Chef der Deutschen Steinzeug und Vorsitzender des Ausstellerbeirats der BAU, erklärt stellvertretend für die Aussteller: „Wir stehen hinter der BAU, erst recht in dieser Situation. Es ist ganz wichtig, dass wir einen Anker haben, an dem wir uns ausrichten können und der für Aufschwung und Zuversicht steht. Dieser Anker war immer die BAU, so wird es 2021 wieder sein.“

Martin J. Hörmann, persönlich haftender Gesellschafter der Hörmann Gruppe und stellv. Vorsitzender des Ausstellerbeirats, erklärt: „Die Auswirkungen der Corona-Krise werden die Branche im kommenden Jahr erst richtig treffen. Deshalb wird die BAU mit ihrer Strahlkraft zu Jahresbeginn für die Entwicklung der Auftragslage ganz entscheidend sein. Viele Unternehmen verknüpfen mit der BAU im Januar die Hoffnung auf einen Schub. Die BAU hat oft genug bewiesen, dass sie diesen Anstoß geben kann. Deshalb ist es wichtig, dass die Branche der BAU den Rücken stärkt.“

Auch Christian Mettlach, Projektleiter Messen Hydro Building Systems (WICONA), setzt wieder große Hoffnungen in die BAU. „Die BAU ist und bleibt für WICONA das absolute Branchen-Highlight. Sie bietet die ideale Plattform, um unsere Kunden – Metallbauer, Architekten / Planer und Projektentwickler – persönlich zu treffen und über unsere Produktneuheiten zu informieren. Eines unserer Top-Themen in 2021 werden die besonders nachhaltigen Aluminiumlegierungen Hydro CIRCAL sein, die bereits jetzt in vielen unserer Systemlösungen erfolgreich zum Einsatz kommen. Wir freuen uns schon jetzt sehr auf die Messe und viele spannende Gespräche.“

Auch Architekten und Planer hoffen auf die BAU, wie Thomas Welter, Bundesgeschäftsführer im Bund Deutscher Architekten, BDA, erläutert: „Die Mitglieder des Bundes Deutscher Architekten BDA schauen mit Zuversicht auf die BAU im Januar 2021. Als internationale Leitmesse und als positives Zeichen, dass Großveranstaltungen auch mit Anforderungen des Infektionsschutzes in Einklang gebracht werden können, ist die Bau 2021 am besten geeignet, der Branche insgesamt wieder positive Dynamik zu geben und vor allem wichtige Themen der Architektur und Stadtplanung rund ums Bauen konsequent und zukunftsorientiert aufzugreifen.“

Auch das mittelständische Handwerk hat hohe Erwartungen an die BAU. Felix Pakleppa Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, ZDB, erklärt: „Unsere Mitglieder rechnen trotz der aktuellen Situation fest mit der BAU 2021. Diese einmalige Plattform bietet der mittelständischen Bauwirtschaft die Chance, das Geschäft für 2021 anzukurbeln. Gerade nach dem jetzigen Krisenjahr kommt der Weltleitmesse der Branche daher eine herausragende Rolle zu. Den ZDB und die BAU verbindet eine langjährige Partnerschaft, weshalb wir natürlich auch 2021 wieder auf der Messe präsent sein werden.“

Mirko Arend, Projektleiter der BAU, zieht folgendes Resümee: „Alles in allem sind wir, was Buchungszahlen und Vorbereitung angeht, auf einen annähernd vergleichbaren Stand wie vor zwei Jahren. Das gibt uns ein gutes Gefühl, dass auch die BAU 2021 ähnlich erfolgreich sein wird wie die Vorgängerveranstaltung. Nach dem Corona-Shutdown ist die Erwartungshaltung der Branche zurecht größer denn je.“