Sebastian Becker, der seit August 1992 in unterschiedlichen Positionen bei Wiedemann tätig ist, wird ab dem 1. Mai 2020 als neuer Geschäftsführer den Vertrieb für die gesamte Unternehmensgruppe übernehmen. Aufgrund der Corona-Krise und den damit verbundenen Einschränkungen haben in den letzten Wochen keine Besuche und Veranstaltungen mit Kunden und Lieferanten stattgefunden. Dadurch konnte die Einarbeitung von Sebastian Becker schneller als geplant erfolgen. In seiner neuen Position als Geschäftsführer Vertrieb für die Wiedemann-Gruppe wird Sebastian Becker sich neben Vertrieb, Produktmanagement und Marketing auch insbesondere um die Bereiche Key Account, Einkauf, Handelskalkulation sowie LSH kümmern. „In der Überzeugung, dass das Unternehmen in guten Führungskräften ist, möchte ich einen großen Dank an alle Mitarbeiter, Partner und Kunden für das Vertrauen sowie die inspirierende, erfolgreiche und begeisternde Zeit der Zusammenarbeit ausprechen", so Frans Soulier, der seit 2014 für die Unternehmensgruppe tätig ist.

Die Wiedemann-Gruppe dankt Frans Soulier für seinen unermüdeten Einsatz in den letzten sechs Jahren und freut sich auf seine tatkräftige Unterstützung im Beirat der Unternehmensgruppe. Zudem wünscht Wiedemann Sebastian Becker viel Erfolg und gutes Gelingen bei der Wahrnehmung seiner neuen Aufgaben als Geschäftsführer Vertrieb für die Unternehmensgruppe.