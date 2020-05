Inspire BD10005 - Jetzt auch in der kleinen Version lieferbar!

Abmessung 160 x 75 / 176 Liter BD10005 - Bruttolistenpreis 1.564,- €

Wahlweise auch mit RIHO Wasserfall; ab Lager Tilburg lieferbar.

Inkl. RIHO Fall als Komplettpreis Brutto ohne MwSt. 1.973,- €

Neu bei Riho ist der Riho Fall. Eine Badewannen Befüllung welcher im Überlauf der Wanne verborgen ist. (integrierten Wassereinlauf im Überlauf)

Innovativ und ein besonderes Highlight im modernen Baddesign.

Ein Wassereinlauf ohne zusätzlicher Armatur!

Der RIHO Fall ist stilvoll und flach in der Badewannenwand eingefasst.

Lieferbar in glänzendem Chrom oder auch in robusten, gebürsteten Edelstahl erhältlich.

In Kombination mit einer UP-Armatur sparen Sie sich die Anschaffung einer teuren, freistehenden Wannenarmatur!



Badewannen Befüllung mit Überlauf in Chrom oder gebürstetem Stahl.

Jetzt von RIHO auch für freistehende Acrylwannen und Wandstehende Acrylwannen.

Einbauwannen aus der Modellreihe Still sind ebenfalls mit dem neuen RIHO Fall lieferbar.

Bei RIHO kann der Wassereinlauf direkt in den Überlauf integriert werden. So wird das Design der Badewanne vereinfacht, denn die Befüllung erfolgt ohne eine extra Armatur direkt über die Ablaufgarnitur von RIHO.

Die Wannen Befüllung erfolgt bei einem Wasserdruck von 2,5 bar mit 20 Litern pro Minute. Der RIHO-Fall ist mit einem Rohrunterbrecher und Rückflussverhinderer ausgestattet und wir über einen ca. 1 Meter langen flexiblen Schlauch mit 1/2 “ angeschlossen.

Das überschüssige Wasser wird durch die Überlauföffnung unter dem Wanneneinlauf abgelassen. Somit verhindern wir die Ansammlung von Restwasser im Zulauf. Zusätzlich verhindert ein eingebautes Rückschlagventil, dass Schmutzwasser in das Trinkwassersystem gelangt.

Weitere Unterlagen und Infos finden Sie unter www.riho.de

