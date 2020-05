Der Geberit Unterputz-Spülkasten ist ein Klassiker der modernen Badinstallation und ein Meisterstück der Spültechnik. Seit mehr als 50 Jahren bewährt er sich täglich millionenfach im Einsatz. Als flexibler Alleskönner ist er für fast jede Bausituation gerüstet und bietet bereits ab Werk Anschlussmöglichkeiten für zahlreiche Komfortfunktionen, wie beispielsweise eine Geruchsabsaugung oder ein Dusch-WC. Egal ob im Objektgeschäft oder Wohnungsbau – der Spülkasten von Geberit ist dank hoher Sicherheitsstandards und Qualitätschecks ein zuverlässiger Partner. Das Versprechen: Einfache Installation und Wartung sowie 25 Jahre Ersatzteilsicherheit für alle funktionsrelevanten Komponenten – damit die Freude von langer Dauer ist.

Egal ob Trocken- oder Massivbau, Neubau oder Renovierung: Mit den Installationssystemen Geberit GIS, Duofix, Kombifix und den Geberit Ausschubmodulen passt sich der Geberit Unterputz-Spülkasten dem Bauvorhaben flexibel an. Eine breite Auswahl an Sondermodellen ermöglicht auch den Einsatz bei besonderen baulichen Situationen, zum Beispiel als Ecklösung oder in barrierefreien Sanitärräumen.

Zukunftsorientierte Spültechnik mit Mehrwert

Der aus robustem Polyethylen (PE) hergestellte UP-Spülkasten von Geberit wird mittels einer Extrusionsblasform aus einem Stück gefertigt und nach dem Anschweißen des Spülbogens von einer Prüfstation auf hundertprozentige Dichtheit getestet. Die durchdachten Spülkasten-Systeme lassen sich schnell und einfach installieren sowie leicht warten und in Stand halten. Der Sigma UP-Spülkasten ist bereits ab Werk auf aktuelle und künftige Komfortfunktionen ausgerichtet. Vorrüstungen mit Stromanschluss und Leerrohren ermöglichen jederzeit die Installation einer Geruchsabsaugung, einer berührungslosen Spülauslösung oder auch eines Dusch-WCs.

Komfort zum Nachrüsten

In Kombination mit dem Geberit DuoFresh Modul wird der Sigma UP-Spülkasten zum Allrounder: Die Geruchsabsaugung neutralisiert schlechte Gerüche aus dem WC durch einen Keramikwabenfilter und spendet frische Luft. Für noch mehr Frische bei jeder Spülung sorgen DuoFresh Spülkastensticks, die über den Einwurfschacht des DuoFresh Moduls in den Unterputz-Spülkasten eingebracht werden. Ein Orientierungslicht am unteren Rahmen weist nachts dezent den Weg zum WC.

Sigma Unterputz-Spülkästen ermöglichen eine wassersparende Nutzung. Ältere Spülkasten-Modelle, die noch mit Einmengen-Spülauslösung versehen sind, lassen sich mithilfe passender Umbausets des Herstellers modernisieren und auf eine wassersparende Spülauslösung umrüsten. Ob Spül-Stopp, Zwei-Mengen-Spülauslösung oder einstellbare Spülmenge – die UP-Spülkasten-Modelle von Geberit haben einen zeitgemäßen, umweltgerechten Wasserverbrauch.

Kombinationsvielfalt beim Design

Auch in Sachen Design ist der Geberit Unterputz-Spülkasten so abwechslungsreich wie kaum ein anderes Modell. Zwar ist die Spültechnik vollständig in der Vorwand verborgen, doch die Betätigungsplatte prägt als Schnittstelle zur Technik und als deutlich sichtbares Designelement den Sanitärraum. Zehn verschiedene Modelle in unterschiedlichen Preisklassen mit über 100 Variationsmöglichkeiten in Form, Material, Farbe und Finish sowie kundenindividuelle Gestaltungsmöglichkeiten der Betätigungsplatte setzen der Kombinationsvielfalt keine Grenzen. So lässt sich für jedes Badambiente die passende Platte finden.