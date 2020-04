In der letzten Woche wurde schon der Sieger des Wettbewerbs vorgestellt: Andreas Schreyer von der Andreas Schreyer GmbH – Bäder fürs Leben in Pfreimd. Heute folgen nun die Plätze zwei und drei.

Harald Feist von Rund ums Haus aus Bad Friedrichshall und Ramon Frank von der Mayer Möbelmanufaktur in Sulzfeld konnten sich über den zweiten Platz freuen. Das Duo hat das Bad in ein Alpenpanorama verwandelt, inklusive einer saftig-grünen Alm mit grasender schwarzbunter Kuh und Berggipfel im Hintergrund. Eine T-förmige Trockenbaukonstruktion gliedert den Raum in drei Bereiche: Ein WC mit Urinal links und eine bodenebene Dusche rechts. Mittig und vis-à-vis der Eingangstür befindet sich der Waschtisch mit Doppelbecken.

Fazit der Jury: Ich glaub, ich steh – auf der Alm! Das originelle Alpenmotiv mit Kuh entführt in die Berge, das rustikale Altholz und echter Schiefer machen die Illusion perfekt. In diesem Ambiente klappt das mit der Auszeit vom Alltag garantiert.

Das Badezimmer en Suite unterm Dach, geplant von Marcus Storz von Storz Heizungstechnik und Komplettbad GmbH in Aichhalden, belegte den dritten Platz. Warmes Holz und marokkanische Ornamentfliesen verleihen dem Bad eine orientalische freundliche Note. Der Blickfang ist ein Holzbalken, der die gläserne Duschabtrennung hält. Ebenfalls aus Holz sind ein maßgefertigter Waschtisch und eine Ablage unter dem Fenster, die auch als schmale Sitzbank genutzt werden kann. Fazit der Jury: Die Planung ist gut ausbalanciert! In dem authentischen „Gute-Laune-Bad“ kommt sofort Urlaubsstimmung auf. Die alten Holzbalken strahlen große Gemütlichkeit aus, die trotzdem wunderbar mit den stylischen Badelementen harmoniert.