Eine umfangreiche Auswahl an Rasier- und Kosmetikspiegeln für jeden Bedarf bietet emco Bad aktuell an und geht so einen konsequenten Schritt in Richtung Kosmetikspiegel-Spezialist. Das Angebot umfasst verschiedene Wand-, Stand-, Hand- und Reisespiegel in unterschiedlichen Größen und mit diversen Befestigungsvarianten. Abhängig vom Modell verfügen die Kosmetikspiegel über eine 3-, 5- oder 7-fache-Vergrößerung. So kann für jede Anforderung ein passender Spiegel gefunden werden. Ein Teil des Produktportfolios ist mit integrierter LED-Beleuchtung erhältlich. Die Kosmetikspiegel „evo“ sind zudem mit einer speziellen Lichtleitertechnologie ausgestattet, die das Gesicht optimal ausleuchtet. Darüber hinaus können neben den runden Modellen auch die eckigen Versionen ins emco light system eingebunden und so via Bluetooth mit den Lichtspiegelschränken der Serie oder anderen Lichtquellen vernetzt werden. Die Bedienung erfolgt dann intuitiv über das Smartphone, einen Controller oder direkt am Produkt.

Bei den Varianten ohne emco light system lassen sich Helligkeit und Farbtemperatur stufenlos zwischen 6.000 K (kalt) und 3.000 K (warm) dimmen. Die Einstellung erfolgt über zwei Taster auf der Spiegelrückseite. Das Vorschaltgerät für die Lichtsteuerung ist beim Direktanschluss im Wandelement sowie bei der kabelgebundenen Version im Steckernetzteil integriert. Des Weiteren zeichnen sich die Spiegel der Serie „evo“ durch einen ebenso flexiblen wie stabilen Doppelgelenkarm zur leichten Positionierung aus.

Auch zu den Lichtspiegelschränken „prestige“ und „prime“ des Herstellers sind passende Rasier- und Kosmetikspiegel erhältlich. Unter anderem gehören bei der Serie „prestige“ akkubetriebene Modelle zum Angebot, die eine Leuchtdauer von über 6 Stunden erreichen. Alle Spiegel der Serie „prime“ verfügen über zwei Flächen – einmal mit 3‑fach sowie einmal mit 7-fach Vergrößerung – und sind um 360° drehbar, das erlaubt den leichten Wechsel zwischen beiden Vergrößerungen. Darüber hinaus stehen verschiedene Befestigungsmöglichkeiten zur Auswahl, z. B. ein Gelenkarm, ein Flexarm und eine Gleitschiene, mittels derer sich der Spiegel stufenlos in der Höhe verstellen lässt. Komplettiert wird das umfangreiche Sortiment im unteren Preissegment durch die „pure“-Kosmetikspiegel, die sowohl mit als auch ohne LED‑Beleuchtung verfügbar sind. Die Serie umfasst beispielsweise Modelle mit Klebebefestigung oder sehr kleine Ausführungen, die sich optimal für die Nutzung auf Reisen eignen.