Wohnungsstation HomeBloC Basic WR. Bild: PAW GmbH & Co. KG, Hameln

Gerade im Wohnungsbau sind häufig schlanke und flexible Bauteile gefragt, auch bei der Modernisierung von Heizungsanlagen. Manche Objekte sind mit Fußbodenheizungen ausgestattet, andere hingegen mit Radiatoren. Oder der Fachpartner findet gleich beides vor. In solchen Fällen sind Systeme hilfreich, die für alle Anwendungsfälle in Betracht kommen. Die PAW Wohnungsstation HomeBloC Basic wird daher in den drei Varianten WR, WF und WRF angeboten. Damit bieten sie Anschlussmöglichkeiten für Warmwasser und Radiatoren (WR), mit Fußbodenkreisen (WF) oder für alle Systeme zusammen (WRF).

Die Regelung der Stationen ist hydromechanisch-thermisch und erfolgt mit Hilfe eines Proportionalmengenreglers. Die Trinkwassertemperatur kann mit einem Brauchwassermischer auf eine vom Anwender definierte Temperatur begrenzt werden. Somit sind die Temperaturen für jede Wohneinheit frei wählbar. Beim Zapfen wird das Heizwasser aus der zentralen Wärmeversorgung über den Edelstahl-Wärmetauscher geleitet und damit das Trinkwasser erwärmt. Die Betriebstemperatur liegt bei maximal 65 °C für das Warmwasser und bei 85 °C für die Heizungsseite.

Die Modelle kommen ohne zusätzliche Stromversorgung aus. Allerdings ist für den Anschluss einer Fußbodenheizung zwingend eine optional erhältliche Einspritzschaltung erforderlich, die die Temperatur heruntermischt. Die dazugehörige Pumpe ist das einzige Bauteil, das mit Strom versorgt werden muss. Die Verteiler stehen in den Größen 2-fach bis 8-fach zur Verfügung. Zudem können die Wohnungsstationen entweder in Auf- oder Unterputzschränke installiert werden, die als Zubehör erhältlich sind.

Aktuelle News und Wissenswertes stehen jederzeit online unter www.paw.eu zur Verfügung.