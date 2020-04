Ein Klassiker bleibt erfolgreich, wenn er sich weiterentwickelt. Darum hält die über drei Jahrzehnte beliebte Badserie Geberit Renova nicht nur an ihren Grundprinzipien fest – breites Sortiment, attraktiv für das Objektgeschäft sowie für die kostenbewusste Ausstattung im Neubau und Modernisierung im Bestand – Renova geht auch kontinuierlich mit der Zeit. So präsentiert sich die aktuelle Erweiterung der Badserie bei Waschtisch, WC und Badewanne in neuem Look mit klarem Design, was sich auch positiv auf die Reinigungsfreundlichkeit auswirkt.

Große Auswahl an Waschtischen und Handwaschbecken

Modern, klar und mit runder Optik – der neue Waschtisch der Badserie Geberit Renova punktet mit zeitgemäßem Design mit gerader Seitenführung und kommt ganz ohne Ecken und Kanten aus. Dabei bietet der Waschtisch durch den ebenen Wandabschluss der Hahnlochbank eine großzügige Ablagefläche und ist somit auch leichter zu reinigen. Um jeder Einbausituation gerecht zu werden, auch bei der Renovierung im Bestand, wird der Waschtisch in vier Größen (Breite 55, 60, 65 und 70 Zentimeter) und das Handwaschbecken in drei Größen (Breite 36, 45 und 50 Zentimeter) angeboten. Auf Wunsch lässt sich der Siphon mit einer keramischen Halbsäule verkleiden und auch bei der Ausstattung des Waschtischs gibt es die Wahl: mit oder ohne Hahnloch beziehungsweise Überlauf. Die optional erhältliche KeraTect Spezialglasur hat eine nahezu porenfreie sowie extrem glatte Oberfläche, die sich einfach reinigen lässt.

Die Waschtische und Handwaschbecken lassen sich zudem leicht installieren. Im Falle einer Sanierung können die Keramiken problemlos ausgetauscht und ohne großen Aufwand auf die bereits vorhandenen Anschlüsse montiert werden.

Wand-WC mit verkürzter Ausladung

Mit attraktiver fließender Form und geschlossener Außenkontur zeigt sich auch das neue, wandhängende Tiefspül-WC von Geberit Renova Compact. Die verkürzte Ausladung von 49 Zentimetern, ein weitgehend verdeckter Siphon und verdeckte Wandbefestigungen machen es zum idealen WC für die Modernisierung, die elegante Aufwertung eines kleinen Bads oder der Gästetoilette. Wählbar sind zwei unterschiedliche Designs beim WC-Sitz – in abgerundeter Variante (Renova) oder eckiger Ausführung (Renova Plan), jeweils mit oder ohne Absenkautomatik und QuickRelease-Funktion. Das Kompakt-WC ist zusätzlich als spülrandloses Rimfree-WC erhältlich, das mit 4,5 Litern spült. Die Wandmontage gestaltet sich durch die patentierte EFF2-Wandbefestigung schnell und einfach.

Für das Geberit Renova WC in Standardgröße gibt es nun auch einen WC-Sitz mit integriertem Sitzring für Kinder, der mit einem Klick entfernt werden kann, wenn die Kinder größer sind.

Wannen in organischem und geometrischem Design

Neu sind auch die Geberit Renova beziehungsweise Renova Plan Badewannen aus Sanitäracryl. Der Werkstoff ist weitestgehend kratzfest und fühlt sich warm an, Unebenheiten lassen sich bei Bedarf einfach herauspolieren. Das Modell Renova in organischem Design greift die Körperform im Rückenbereich ideal auf und ermöglicht eine bequeme Liegeposition mit mehr Bewegungsfreiheit für Arme und Schultern. Die Wannen von Renova Plan sind im geometrisch klaren Design gestaltet, mit gerader Linienführung des Liegebereichs. Beide Wannen gibt es in sechs Größen, um flexibel auf unterschiedliche Raumverhältnisse und Anforderungen der Bauherren reagieren zu können. Die Wannenböden beider Modelle sind in Länge, Breite und Fläche so gestaltet, dass sie auch als komfortable, sichere Duschfläche genutzt werden können. Der Rand am Fußende bietet nicht nur Platz für die Standarmatur, sondern dient auch als Ablagefläche. Und um den Einbau noch effizienter und leichter zu gestalten, wurde außerdem ein neues, patentiertes Fußset mit Teleskopeinstellung entwickelt: Die Wannenfüße müssen zur Montage nur in eine Schiene geschoben und eingerastet werden. Anschließend wird die gewünschte Wannenhöhe eingestellt.



Bestehendes Renova Sortiment mit Nachkaufgarantie

Bis Ende 2021 bleiben alle Geberit Renova Waschtische und Handwaschbecken im bisherigen Design zusätzlich im Sortiment. Das neue Design löst die Keramiken somit erst nach und nach ab. Auf das Kernsortiment der Serie Renova gibt das Unternehmen eine Nachkaufgarantie von 10 Jahren.