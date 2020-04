Die sichere, attraktive, hygienische und rutschhemende Duschfläche

Schaffen Sie im Handumdrehen eine begehbare Dusche und verleihen Sie dem Badezimmer sofort ein elegantes Aussehen, Die Duschfläche Isola ist in den gängigen Größen von 80 x 80 cm bis 90 x 140 cm und in drei Trendfarben (Weiß, Hellgrau, Anthrazit) erhältlich,

Keine Fugen, rutschfest und leicht zu reinigen

Einer der größten Vorteile der Isola-Duschfläche ist die durchgehende Fläche ohne zusätzliche Fugen wie bei einer gefliesten Fläche, Darüber hinaus sind Fliesenfugen schwerer zu reinigen und Fliesen in Kombination mit Seifenresten verursachen oft Glätte, jede zusätzliche Fuge kann auch zu nachträglichen Undichtigkeiten führen, Fliesenfugen sind in erster Linie Orte, an denen sich Bakterien, die Schmutz und Schimmelpilze verursachen, festsetzen, Die Isola-Dus­chfläche ist leicht zu reinigen, Bakterien haben auf der dichten Oberfläche keine Chance und die Duschfläche bietet aufgrund der Materialzusammensetzung eine hohe Rutschfestigkeit, Mit der Isola- Duschfläche brauchen Sie sich keine Sorgen über undichte Abflüsse machen und Sie benötigen keine Wasserüberlaufkante wie bei einer gefliesten Fläche, da bei der Isola Duschfläche bereits ein Gefälle in der Fläche mit berücksichtigt wurde, Ein weiterer großer Vorteil ist sicherlich die vielfältigen Renovierungsmöglichkeiten mit der Isola Duschfläche aufgrund Ihrer Bauart, die Duschwanne kann unter anderem flach auf dem Boden aufgelegt werden,

Nur 30 mm dünn

Die Isola-Duschfläche besteht aus einem Stück, ist nur 30 mm dünn und daher ist ein bündiger Einbau zu dem rest­lichen Fliesenboden im Badezimmer möglich, Durch diesen Vorteile der flachen Duschfläche und Dank der glatten Kantenverarbeitung schaffen Sie einen schönen Übergang mit Ihrem Badezimmerboden, Die Isola Duschfläche wird aus Mineralien, die mit Kunstharzen vermischt sind, hergestellt und die Oberfläche ist dicht und UV-beständig durch den stabilen Gel-Coat,

Die Vorteile

Schön modern und geschmeidig

Hygienisch

Hygienisch Wasserundurchlässig

Dünn und flach

Leichte Reinigung

Integriertes Gefälle

In drei Farben lieferbar

Keine Fugen

Guter Wasserablauf

Geräumige Abmessungen

Formstabil

Leichte Installation

Die Garantiezeit

Die Garantiezeit auf einen Isola-Duschfläche beträgt zwei Jahre, Für alle weiteren Garantiezeiten der Riho Produkte besuchen Sie bitte unsere Homepage www.riho.de.