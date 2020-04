Sein Name: Moojo Power 2.53 Flachkollektor

Seine Technik: Patentiert

Seine Optik: Elegant

Sein Preis: Überzeugend

Seine Herkunft: Made in Germany

Denn der Moojo Power Flachkollektor mit 2,53 m2 Bruttofläche kennt keine Kompromisse. Der Kollektor mit Mäanderhydraulik ist auf höchste Effizienz ausgelegt (eta0 Wert 84,5 %). Daher wurden bei den wesentlichen, die Leistung beeinflussenden Maßnahmen nur die besten, uns bekannten Lösungen miteinander kombiniert.

Er verfügt über eine hocheffektive, patentierte Wärmeleittechnologie unterhalb der hochselektiven Absorberbeschichtung, die die Übertragung der solaren Energie auf das Wärmeträgermedium mit extrem hohem Wirkungsgrad ermöglicht (siehe Schnittbild). Das Glas ist ein 4 mm starkes Antireflexglas, was die Kollektor-Leistung zusätzlich positiv beeinflusst.

Die Hochwertigkeit des Kollektors wird durch die dunkle Eloxierung des stabilen Aluminiumrahmens unterstrichen. Der Moojo Power ist somit ein hocheffizienter und edler Solarthermiekollektor.

Natürlich ist er bei der Bafa gelistet, wie Sie der »Liste der förderfähigen Kollektoren und Solaranlagen« entnehmen können (www.bafa.de).

Alles drin:

Den Moojo Power Flachkollektor gibt es zudem in hochwertigen Paketen. Diese bestehen standardmäßig aus Moojo Power 2.53 Kollektoren mit passendem Aufdachmontageset (Ziegeldach), Solarausdehnungsgefäß, Solarstation, Solarliquid und Solarregler Seltron SGC. Auf Wunsch können sie natürlich variiert werden.

Also nicht zögern, und jetzt die Moojo Power Solarpakete kennenlernen und bestellen: Zu den Moojo Power Solarthermie-Paketen

Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:

Kombinieren Sie ab sofort den Sparfaktor mit dem Spaßfaktor beim Einkauf Ihrer Sanitär- und Heizungsartikel. Wenn Sie online einkaufen, sammeln Sie mit jeder Bestellung Prämienpunkte, die Sie dann in tolle Prämien eintauschen können: Zum Sortiment des Prämienprogramms

