Ein Schutzfilter ist ein unerlässlicher Teil einer hygienischen Trinkwasserinstallation. Er hat die Aufgabe, Rost-, Schmutz- und Sandpartikel aus dem Wasser zu holen. Neben Schäden an Armaturen und Geräten können diese kleinen Teilchen große Hygieneprobleme verursachen. Denn häufig führen sie zu Korrosionen in den Leitungen und Geräten, deren zerklüftete Oberflächen leichter von Keimen besiedelt werden können. Zum anderen können sich an den Schmutzteilchen selbst Mikroorganismen anhaften. Der Filter ist daher eine wichtige Eingangsbarriere.

Die JUDO Rückspül-Schutzfilter und Hauswasserstationen der Keimschutzklasse bieten zusätzlichen Schutz. Der Siebeinsatz wird nach dem besonders gründlichen Punkt-Rotations-Prinzip gesäubert: Bei den Filtern der JUDO Keimschutzklasse reinigen mehrere Düsenstrahlrohre die Sieboberfläche Punkt für Punkt mit filtriertem Wasser unter hohem Druck. Gleichzeitig säubern sie das Schauglas. Im Siebeinsatz zeichnet sich Schmutz deutlich ab und lässt sich optimal entfernen. Das ist sehr gründlich und hygienisch – denn wo kein Schmutz ist, da können sich Mikroorganismen nur schwer ansiedeln.

Die Schutzfilter sind auch in der Automatik-Version erhältlich. In dieser Ausführung läuft die Rückspülung automatisch ab, gesteuert zum Beispiel über Zeitintervalle und optional über den Verschmutzungsgrad (Differenzdruck). Damit muss sich der Hausbesitzer keine Gedanken über den Zustand des Filters machen und kann sicher sein, dass die Reinigung seines Filters effizient und immer zum richtigen Zeitpunkt durchgeführt wird – ohne Unterbrechung der Wasserversorgung.