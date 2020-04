Ihr künftiger Arbeitgeber bietet Ihnen:

Eine interessante Aufgabe im Außendienst in Festanstellung

Umfassendes Onboarding - Einarbeitung

Ein attraktives Einkommenspaket (Gehalt + betriebliche Leistungen)

ein Firmenfahrzeug, auch zur privaten Nutzung

Zi elgerichtete Schulungen, Trainings und Weiterbildungen

Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen im Innendienst

Sie arbeiten vom Home-Office aus

Ihre Aufgaben:

Sie entwickeln Ihr Gebiet Zug um Zug weiter und betreuen Ihre Stammkunden

Sie akquirieren Neukunden und Projekte

Sie planen Ihre Kundenbesuche und betreuen Ihre Projekte

Sie führen selbstständig Preis- und Konditionsverhandlungen

Sie sind direkter Ansprechpartner in Ihrem Gebiet und berichten der Vertriebsleitung

Ihr Profil:

Sie haben eine abgeschlossene technische und/oder kaufmännische Ausbildung/Studium idealerweise im Bereich SHK, TGA, HLKS ist aber nicht Bedingung

(Erste-)Berufserfahrung als technischer Verkäufer im Außen- oder Innendienst

Von Vorteil wären Erfahrungen im Mietgeschäft mit technischen Produkten

Ausgeprägte Leidenschaft für eine anspruchsvolle Vertriebsaufgabe im Außendienst

Sie denken kreativ, serviceorientiert und Sie sind neuen Entwicklungen und Trends aufgeschlossen

Sie arbeiten zuverlässig und selbstständig