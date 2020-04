Martin Helmdach ist in der Region Berlin-Brandenburg seit bald 30 Jahren im Außendienst für die SHK-Branche tätig. Zuvor arbeitete der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann als technischer Berater im Außendienst für einige große Industriepartner in der Heizung-Sanitärbranche. Seit März ist Martin Helmdach nun Ansprechpartner für Kunden der Heizkurier GmbH im Segment mobiler Wärme- und Kältelösungen in der Region Berlin und Brandenburg.

Mit bundesweit über 700 mobilen Heiz- & Kühlzentralen mit Leistungen von 10 bis 5.000 kW und insgesamt über 1.200 vermietbaren Geräten, ist die Heizkurier GmbH einer der führenden Anbieter im Bereich Vermietung und Verkauf mobiler Wärme- und Kältelösungen.

Herr Helmdach verfügt aufgrund seiner langjährigen Außendiensterfahrungen für verschiedene Anbieter der Branche über eine große Kompetenz und ist fachlich breit aufgestellt. In seiner neuen Funktion ist er Ansprechpartner für Fachplaner, Installateure, Architekten, Bauherren und Investoren rund um mobile Wärme- und Kältelösungen von Heizkurier.