Von DOYMA gibt es nun neben den richtungsweisenden Bauherrenpakete All inclusive, die bereits 2019 auf den Markt kamen, auch die sogenannten Eco-Ausführungen, die sich im Lieferumfang und dem Grad der Vormontage von den Rundumsorglos-Lösungen unterscheiden. Sowohl bei den All inclusive- als auch den Eco-Paketen von DOYMA handelt es sich um Mehrsparten-Hauseinführungen für Gebäude mit und ohne Keller.



Die DOYMA-Bauherrenpakete – speziell die All inclusive-Lösung –, wurden konzipiert, um Architekten, ausführenden Handwerksbetrieben, Fachplanern und Bauherren eine einfache Rundumsorglos-Lösung an die Hand zu geben, die garantiert alle erforderlichen Teile enthält, weit vorgefertigt ist, eine schnelle Montage ermöglicht und parallel mit mehreren Medienleitungen bestückt werden kann. Hinzu kommt ein attraktives Preismodell im Vergleich zum Einzelkauf. Ein besonderes Highlight: Das Bauherrenpaket All inclusive für nicht unterkellerte Gebäude beinhaltet eine komplette Abdichtungslösung für die Entsorgungsleitung.



Viele Vorteile

Bei den Bauherrenpaketen All inclusive sind alle Dichtelemente werkseitig vormontiert, was für ausführende Handwerksbetriebe eine große Zeitersparnis bedeutet, da der Arbeitsaufwand im Vorfeld des Einbaus deutlich reduziert wird. Zudem sind die Gewerke mit Blindstopfen vorbelegt. Damit ist die Hauseinführung mit dem Einbau gas- und wasserdicht. Das bedeutet auch sicheren Schutz vor dem radioaktiven Bodengas Radon. Dadurch, dass alle erforderlichen Komponenten – auch die Abdichtung für das Gasgewerk (RMA und Schuck) im Set enthalten sind – kann stets termingerecht gearbeitet werden. Natürlich sind darüber hinaus eine flexible Belegung der einzelnen Sparten – unabhängig vom Baufortschritt – und auch ein späteres Relining möglich. Dank der großzügig bemessenen Mantelrohre DN90, gestaltet sich der Leitungseinzug besonders einfach.



Die neue Eco-Variante verfügt im Vergleich zum All inclusive-Paket über einen auf das Notwendigste reduzierten Lieferumfang. Auch der Vorfertigungsgrad dieser Hauseinführungs-Variante ist geringer. Dies schlägt sich natürlich im Preis nieder: die Eco-Pakete sind im Vergleich zu den All inclusive-Varianten günstiger.

Garantiert sicher

Auf alle Bauherrenpakete gewährt DOYMA außergewöhnliche 25 Jahre Garantie – weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Was bedeutet das genau? Jahrzehntelange Praxiserfahrung ist die Grundlage dieses einzigartigen Garantieversprechens. Falls es zu einem Schadensfall kommen sollte, greifen verschiedene attraktive Garantieleistungen – unter anderem die Übernahme der Kosten von entstandenen Sachschäden bis zu einer Höhe von 100.000,– Euro. (Alle Details und Bedingungen unter: http://doy.ma/25-jahre-garantie)



Kurzum: Bei DOYMA wird jeder fündig, egal, ob er eine weit vorgefertigte Rundumsorgloslösung mit komplettem Lieferumfang sucht oder eine reduzierte, dafür kostengünstige Variante. Internet: www.bauherrenpaket.de