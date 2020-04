Mit der gefühlten Krise scheint die Branche über den Berg zu sein. Die Quote der Handwerker, die mit Lieferenpässen zu kämpfen hat, verharrt bei 30%. Die Quote der Betriebe, die mit Auftragsverschiebungen konfrontiert wurde, geht leicht zurück. Vermutlich ist das, was verschoben werden konnten, bereits verschoben. Jetzt trifft es vermutlich mehr die Akquise neuer Aufträge. Die Quote der Betriebe, die für die SHK-Branche einen Konjunkturknick erwarten, ist ebenfalls rückläufig. Der Schreck war vermutlich größer als der Effekt. Die erwartete Rückgangshöhe ist ebenfalls rückläufig. Das SHK-Handwerk hat seinen Weg für den Umgang mit der Krise scheinbar gefunden. Keine Entwarnung, aber Hinweise, dass die gefühlte Lage schlimmer als die tatsächliche war.