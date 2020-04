Es weht ein moderner Wind durch die Lübecker Bucht: Das ARBOREA Marina Resort ist in Top-Lage in Neustadt in Schleswig-Holstein zu finden. Als einziges Hotel in der Ancora Marina liegt es eingebettet zwischen Yachthafen, Salzwiesen und Ostsee. Nach dem Motto „Experience together“ spricht das Hotel unternehmenslustige, sportbegeisterte und designaffine Reisende an, die Lust auf ein Programm im Urlaub haben, das der Seele schmeichelt. Die Gäste erfahren ein legeres, unkompliziertes und vernetztes Urlaubsglück. Jeden Tag wählen sie aus Aktivitäten, Naturerlebnissen und Entspannungsangeboten und können gemeinsam vom Segeltörn bis zum Lagerfeuer auf Entdeckungstour gehen. Der Name ARBOREA leitet sich vom lateinischen „arbor“ für Baum ab. Das Vernetzungswunder aus der Natur ist das Vorbild der Marke. Lichtdurchflutete Räume und die außergewöhnlichen Design-Ideen der Innenarchitekten von JOI-Design prägen das Hotel.



IXMO von KEUCO bietet gebündelte Funktionen und minimalistisches Design für Dusche und Wanne. Alle Armaturen-Module haben die gleiche Größe. Damit passen sie perfekt in das Designkonzept des Hotels. Bilder: KEUCO

Das Hotel mit eigenem Ostseestrand hat 124 Zimmer mit Blick in die Natur. Der Mix aus überraschendem Design, gemütlichem Komfort und gelassener Einfachheit macht die Ausstattung dabei so besonders. Kräftige Farben und maritime Details in den Zimmern mischen sich mit sanften Tönen im Bad. Im ARBOREA setzt man auf Nachhaltigkeit und Qualität – ebenso wie die KEUCO Badausstattung. KEUCO Armaturen, Accessoires und Kosmetikspiegel heben das hochwertige Baddesign hervor. Der Komfort des Gastes steht dabei im Fokus: Die IXMO_solo Armaturen von KEUCO in der Dusche vereinen Einhebelmischer und Schlauchanschluss in nur einem Element auf der Wand und sind demnach einfach und selbsterklärend zu bedienen. Mit dem iLook_move Kosmetikspiegel von KEUCO bleiben keine Wünsche für das Pflege- und Wohlfühlprogramm offen. Stark im Design, flexibel in der Handhabung, denn der Arm des iLook_move ist sehr beweglich. Mit nur einem Handgriff lassen sich Höhe, Abstand, Neigungs- und seitlicher Winkel optimal einstellen.

Die besondere Scharniertechnik macht ihn zu einem perfekten Ausstattungsdetail bei häufiger Nutzung und starker Beanspruchung, wie in Hotelbädern.

Sanft gerundete Linien und Ecken verbunden mit geradlinigen Formen prägen das Gesicht der Accessoires-Serie COLLECTION MOLL von KEUCO. Dieses Designmerkmal zieht sich durch die gesamte Serie. Organisches und Formales verschmelzen zu einer Einheit.

Für eine individuelle Note hat KEUCO bei den Einhebelmischern der IXMO_solo Armaturen in der Dusche und den PLAN Armaturen am Waschtisch gesorgt: Diese zieren eine Gravur des ARBOREA-Logos.



Hingucker auf den Armaturen am Waschstisch und in den Duschen: Das ARBOREA Logo wurde durch eine Lasergravur auf den Chromoberflächen verewigt. Die Duscharmatur IXMO_solo bringt neben der Einfachheit in der Bedienung für den Gast auch einen weiteren Vorteil: Mit seinem reduzierten Design ist auch ein geringerer Reinigungsaufwand erforderlich und punktet so beim Hotelier. Bilder: KEUCO

Mit hellen, natürlichen Tönen wurde eine unaufgeregte und von Industrie-Chic geprägte Atmosphäre geschaffen, die den Gast die wunderschöne Natur der Lübecker Bucht vollends genießen lässt.