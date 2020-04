Die neue Wärmepumpe LI 16I-TUR von Glen Dimplex Deutschland eignet sich durch die Innenaufstellung im Heizungskeller ideal für Gebäude mit kleiner Außenfläche, zum Beispiel in dicht besiedelten Wohngebieten oder Städten.

Die Wärmepumpe LI 16I-TUR ist die neueste invertergeregelte und innen aufgestellte Luft/Wasser-Wärmepumpe der Marke Dimplex von Glen Dimplex Deutschland. Sie glänzt besonders durch einfache Installation, niedrige Betriebskosten und modulare Erweiterungsmöglichkeiten. Ein besonderer Vorteil bei immer wärmeren Sommern: Die LI 16I-TUR ist reversibel, d.h. sie kann sowohl heizen als auch kühlen.

Die neue LI 16I-TUR wird als Monoblock einfach im Hauswirtschaftsraum oder im Keller aufgestellt. Dabei kann die Wärmepumpe vom Fachmann leicht in zwei Teile zerlegt werden. So passt sie in jedes Gebäude und kann selbst durch enge Treppenhäuser in die Kellerräume transportiert werden. Gerade bei der Sanierung von Gebäuden und dem Austausch von alten Heizungsanlagen ist dies häufig ein entscheidender Vorteil.

Flexibel und platzsparend.

Am Aufstellort selbst ist die Anlage äußerst flexibel zu installieren. Ob nach links, rechts oder oben, die Luftausblas-Öffnung kann individuell ausgerichtet werden. Die integrierte Luftführung mit 90-Grad-Umlenkung ermöglicht auch eine direkte Eckaufstellung ohne sichtbare Luftkanäle. Die hydraulischen Anschlüsse können rechts oder links verlegt werden. Durch tauschbare Bleche sind die Seiten für den Strom- und Heizungsanschluss flexibel wählbar. So passt sich die Wärmepumpe ohne sichtbare Technik-Elemente harmonisch an jeden Raum an.

Für die Innenaufstellung besonders wichtig: Die neue LI 16I-TUR ist im Betrieb extrem leise. Selbst bei voller Heizleistung sind die Schallemissionen minimal - und das sowohl im Haus als auch vor der Luft-Ausblasöffnung an der Hauswand.

Intelligent gesteuert.

Durch die integrierte Inverter-Technologie kann die Leistung der Wärmepumpe an den tatsächlichen Heiz- und Warmwasserbedarf intelligent angepasst werden. Sie arbeitet dadurch etwa bei geringem Wärmebedarf weniger, bei hohem mehr. Besonders an kalten Tagen steht so umgehend mehr Heizpower zur Verfügung. Die Anlage passt ihre Leistung stufenlos an und erreicht die gewünschte Raumtemperatur immer mit dem kleinstmöglichen Energieaufwand. Die Leistungsreserve des Inverters verkürzt die Aufheizphase für Warmwasser und sorgt auch hier für mehr Komfort. In der Nachtabsenkung um maximal fünf Prozent der Leistung stellt sie ebenfalls genügend Energie zur Verfügung. Die LI 16I-TUR wird über ein übersichtliches Farb-Touch-Display am Gerät intuitiv gesteuert.

Sinnvoll erweitert.

Modulare Komponenten ergänzen und erweitern den Leistungsumfang der neuen Wärmepumpe. So sind passende Warmwasserspeicher mit 300, 400 oder 500 Liter Nutzinhalt kombinierbar. Erhältlich ist zudem ein Unterstell-Pufferspeicher im Design der Luft/Wasser-Wärmepumpe mit 120 Litern Nenninhalt, auf dem die Wärmepumpe platzsparend montiert wird. Der Unterstell-Pufferspeicher verfügt über eine neuartige PU-Dämmung für noch geringere Stillstandverluste.

Ideal kombinierbar ist die LI 16I-TUR zudem mit der zentralen Lüftungseinheit M Flex Air von Dimplex. Passend im Design der Wärmepumpe sorgt das Lüftungsgerät für Wärmerückgewinnung und in einer Variante auch für Feuchterückgewinnung. M Flex Air ist durch tauschbare Luftrichtungen flexibel zu installieren, verfügt über integrierte Luftqualitätssensoren, über Pollenfilter und optional über Feinstaub-Filter, elektrisches Vorheiz- und Nachheiz-Register sowie einen zuluftseitigen Kondensat-Anschluss für gekühlte Gebäude.